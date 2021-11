Il pesce azzurro è un alimento prezioso, indica una categoria di alcune specie, tutte caratterizzate dal particolare colore del dorso. Infatti, dal punto di vista estetico, hanno delle sfumature che tendono al blu, verde e argento. Solitamente, non sono eccessivamente grandi, ma di taglia medio-piccola e affusolata e non hanno squame.

La maggior parte di questi pesci si trova facilmente nelle acque italiane e non è difficile trovarli nei vari mercati o pescherie, durante tutto l’anno. Nonostante sono considerati pesci “poveri”, le loro carni hanno un gusto unico e saporito, perfetti per realizzare numerose ricette.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

XW 6.0 è lo Smartwatch migliore del 2021: il tuo mondo a portata di polso SCOPRI IL PREZZO

Le proprietà

Tra i pesci azzurri più conosciuti, troviamo lo sgombro, l’aringa, l’acciuga, dal sapore molto intenso e deciso, ma anche delicato. Le proprietà, che contraddistinguono questa tipologia di pesci, sono svariate, per questo spesso indicati per diversi tipi di diete.

Anche la sardina, rientra in questa categoria, anche se di piccole dimensioni, possiede proprietà nutrizionali incredibili. Contiene acidi grassi essenziali, tra cui gli omega 3, che sarebbero utili per la salute cardiovascolare e per ridurre i livelli di trigliceridi e colesterolo. Ma è anche una fonte di antiossidanti, ricca di proteine, potassio, fosforo, calcio, vitamine A, C e del gruppo B. Per queste ragioni dovremmo includerla nella nostra alimentazione almeno 2 volte a settimana.

Generalmente, le sardine, possiamo acquistarle a un prezzo molto conveniente, anche se varia da regione a regione, tra i 2 e gli 8 euro al Kg circa. Potremmo usarle per preparare squisite paste in bianco, involtini, gratinate al forno con gli agrumi, ma anche fritte con una croccante panatura.

Oltre le sardine e le specie più popolari, però, troviamo 2 pesci azzurri economici e ricchi di vitamine gustosi come le sardine ma poco conosciuti.

2 pesci azzurri economici e ricchi di vitamine gustosi come le sardine ma poco conosciuti

L’alaccia è un pesce azzurro piccolo, dal colore argentato, verde e azzurro, caratterizzato da una riga gialla. Lo troviamo quasi tutto l’anno, ma proprio in questi mesi rappresenta un acquisto sostenibile. È molto simile alla sardina, sia al livello di sapore che di forma, ma leggermente più grosso e carnoso.

Anche l’alaccia è ricca di vitamine e sali minerali e il suo costo è davvero contenuto. In Sicilia ci sono diverse ricette che lo vedono protagonista, ma anche in altre parti d’Italia.

Il sugarello, o suro, è ancora più sconosciuto, rispetto ad altri pesci azzurri, eppure è molto facile da spinare, perché ha poche lische. Il costo è basso, più o meno come le sardine, contiene molto fosforo e omega 3, oltre altre qualità nutritive da non sottovalutare.

Il sapore è più simile allo sgombro, ma meno grasso, delicato e saporito al tempo stesso, possiamo cucinarlo in tanti modi. In umido, al cartoccio, alla griglia, all’acqua pazza, essendo versatile potremo osare in cucina, spendendo pochi euro.