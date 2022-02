Gli appassionati di cani e gatti si accomunano spesso in un aspetto. Non sono particolarmente favorevoli agli incroci di certe razze. Talvolta in quelle canine, potrebbe cambiare il carattere nelle selezioni, aumentandone l’originale mordacità. Invece, nel Mondo felino, potrebbe prevalere un carattere più selvatico e una diminuzione di affettuosità. Ma non è il caso del gatto che andremo a vedere in questo articolo, che ha un potere davvero straordinario: quello di farci innamorare a prima vista. Molti lo apprezzano anche per il suo pelo non troppo lungo e quindi facilmente gestibile in casa. Ma vediamo assieme le caratteristiche di questo gatto che nasce negli Stati Uniti negli anni ’60 e che ha 2 occhi azzurri come il cielo.

Con due occhi come i suoi riesce ad ammaliare tutti

Il “Ragdoll”, chiamato anche gatto “cherubino”, sembra proprio un angioletto. Perfetto per stare in famiglia, convive alla grande con gli adulti e anche con i bambini. Cosa, che non tutti i mici amano, soprattutto quando i bimbi sono piccoli. Il Ragdoll, invece, si è sviluppato negli anni come un perfetto compagno di vita sociale. Piuttosto anomalo, per essere un gatto, assomiglia di più a un cagnolino per la sua continua voglia di giocare e di stare assieme ai componenti della famiglia. È una razza anche particolarmente intelligente, robusta di salute e che miagola e disturba il minimo indispensabile. Potremmo veramente definirlo il gatto perfetto da appartamento.

2 occhi azzurri come il cielo e un aspetto da orsetto per questo gatto di una bellezza divina che adora la casa e i bambini

Davvero bellissimo questo gatto, che oltre agli occhi blu pervinca, presenta un musetto arrotondato, come quello di un orsetto. Nonostante il suo aspetto da peluche, la massa muscolare, soprattutto nel maschio è notevole. Parliamo di una razza, presente in diversi colori, e che vive mediamente anche fino ai 15 anni. Il Ragdoll ama anche farsi spazzolare, ma è davvero molto goloso. Dobbiamo infatti fare molta attenzione, perché tenderebbe ad aumentare di peso. Due occhioni e un aspetto da orsetto che ci inteneriscono anche a tavola, venendo incontro con ogni tipo di cibo a questo musetto così dolce. È bene però ricordare che cani e gatti mangerebbero spesso ed essendo particolarmente golosi, rischiano la salute. Non facciamoci intenerire da questo gattone affascinante che rischia di farci fare quello che vuole, ipnotizzandoci coi suoi occhioni magici.

