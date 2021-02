La bella stagione è alle porte, e in genere si approfitta per pulire a fondo la casa “aiutati” dalle giornate più lunghe, e dalle temperature meno fredde.

Svolgere delle pulizie profonde nel bagno, può essere molto faticoso e stressante, specialmente quando non si è ben organizzati e non si conoscono i prodotti adatti per poterlo fare nel modo migliore e in poco tempo.

A tutti piace avere un bagno splendente e profumato, per questo motivo, suggeriamo come creare, delle miscele per pulirlo nel migliore dei modi.

Ecco 2 modi alternativi per pulire e profumare il bagno

Il problema principale è riuscire a pulire a fondo la tazza del water e togliere le incrostazioni e i segni dell’acqua, che si sono formati col tempo.

Esiste una miscela, che può aiutare a risolvere questo problema:

a) una tazza di aceto bianco;

b) una tazza di borace;

c) 5 gocce di olio essenziale di limone;

d) 10 gocce di olio essenziale di lavanda.

Cosa è il borace

Per chi non lo sapesse, il borace è un minerale molto utilizzato in ambito domestico, è versatile e delicato ed è un composto ottenuto dalla reazione tra acido borico e soda. In commercio, lo si trova in polvere e si scioglie facilmente in acqua. Può essere acquistato online o nei negozi per casalinghi o bricolage.

Come procedere

In una ciotola mescolare bene gli ingredienti elencati.

Versare la miscela nella tazza del water e farla agire una notte intera.

Il mattino dopo tirare l’acqua.

Per i sanitari

Fra i 2 modi alternativi per pulire e profumare il bagno per i sanitari suggeriamo un detergente fai-da-te:

a) 450 grammi di acqua;

b) 3 grammi di gomma xantana;

c) 40 grammi di acido citrico;

d) 40 gocce di oli essenziali a piacere;

e) 3 grammi di cosgard.

Cosa è la xantana

La xantana è un additivo addensante e stabilizzante, in questo caso serve per addensare la miscela.

Si compra in farmacia o in parafarmacia.

Cosa è il cosgard

Il cosgard è un conservante idrosolubile, che permette di conservare tutti i preparati acquosi.

Procedimento

Mescolare bene gli ingredienti e versarli in uno spruzzino.

Spruzzare sui sanitari, pulire con l’aiuto di una spugna. Sciacquare ed asciugare con un panno in microfibra.

Non usare su legno e marmo.