Cosa c’è di meglio che entrare nella propria casa e sentire un bell’odore di pulito? Beh, avere un “benvenuto profumato” grazie ad uno di questi 2 metodi naturali per profumare l’ingresso della casa. Applicarli non richiede molto tempo né ingredienti difficili da reperire. L’occorrente consiste in un bruciatore di olio essenziale, bucce di frutti profumati come arancia, limone, pompelmo o delle foglioline di menta e cannella e chiodi di garofano. I bruciatori di oli essenziali vengono utilizzati di norma per profumare la casa. Ma in questo caso non ci sarà bisogno di procurarsi degil oli essenziali in erboristeria. Vediamo il primo di questi due metodi.

Metodo #1: usare un bruciatore di oli essenziali

Un bruciatore di oli essenziali ha un piattino nel quale, in genere, si versano gli oli. In questo caso bisogna appoggiare il bruciatore su un mobile vicino all’ingresso della casa. Quindi, mettere sul piattino bucce di arancia e di limone o delle foglione di menta e accenderlo. In alternativa, ricorrere ad un piccolo contenitore con dentro una pezza di cotone imbevuta di acqua di colonia.

Metodo #2: un mix di spezie

Avevamo citato cannella, chiodi di garofano e bucce di agrumi. Come utilizzarle insieme? Prendere un pentolino e far bollire al suo interno mezza tazza d’acqua. Aggiungere la cannella, i chiodi di garofano e una scorza di arancia. Quindi, ora non resta che versare il tutto in una ciotola e lasciarlo su un mobile in prossimità dell’ingresso.

Un’alternativa a tutto questo è l’utilizzo di un diffusore a bastoncini. Magari intriso di un’essenza energizzante: cedro e limone sono due ottimi esempi. L’importante è ricordarsi di capovolgere i bastoncini una volta a settimana. Sicuramente, però, l’aroma più accogliente è quello alla cannella, l’ideale per profumare non solo l’ingresso, ma anche i luoghi di accoglienza per le persone.

