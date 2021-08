L’orto ci da sempre grandi soddisfazioni e capita spesso ritrovarsi una miracolosa abbondanza di zucche, per poi ragionare su come utilizzarle e conservarle per evitare di perderle. Possiamo regalarne qualcuna, qualcun’altra la mangiamo fresca, ma questi sforzi non sono sufficienti. Tra settembre e novembre, infatti, ci troveremo a dover decidere come conservare le zucche in eccesso per averle disponibili durante tutto l’anno e non sprecarne il raccolto.

Ecco il primo dei 2 metodi facili per conservare la zucca

La zucca è una delle più semplici verdure da conservare, basta ricordarci di raccoglierle mature e con il picciolo. Una volta raccolte le esaminiamo e le tastiamo con attenzione per verificare se ci sono crepe o segni che stiano marcendo. Una volta sicuri di avere un prodotto integro, maturo e idoneo possiamo conservarlo intero o fatto a pezzi.

Nel caso volessimo conservarla integra dobbiamo ricordarci che molte verdure stanno bene al freddo, ma non la zucca. Infatti, a temperature sotto i 10 gradi la polpa si può cristallizzare e poi si degraderà velocemente. Viceversa, a temperature superiori ai 25 gradi tenderà a marcire rapidamente. La temperatura ideale a cui tenere la zucca intera è compresa tra i 18 ed i 22 gradi. Dobbiamo tenerla in un locale areato e poco umido; il locale deve disporre, anche, di un buon ricircolo dell’aria per non favorire i marciumi e smaltire l’umidità in eccesso. Se disponiamo di una cantina o di un deposito con queste caratteristiche ricordiamoci di non porre la zucca a diretto contatto con le superfici, ma di riporla su un po’ di paglia ed andare a girarla di tanto in tanto. In questo modo la zucca si conserva dai 6 agli 8 mesi.

Ecco il secondo metodo di conservazione

Un altro metodo di conservazione prevede l’utilizzo del freddo e si utilizza per conservare le zucche tagliate. Infatti, se la zucca intera dura tanto, quella aperta può essere conservata in frigo, ma non dura più di una settimana. Per poterla utilizzare tutto l’anno dobbiamo procedere a tagliarla a dadoni, riporla in sacchetti idonei e congelarla. L’ideale è ripartirla in sacchetti di circa 600-700 grammi in modo da costituire una monoporzione per una famiglia di 4 persone. In questo caso la zucca può essere utilizzata in tutte le ricette senza essere scongelata, ma se dobbiamo utilizzarla come ripieno di pasta fresca basta passarla in microonde.

Esistono altri metodi di conservazione che prevedono o l’essiccazione della zucca a fette oppure in barattolo sottolio o sottaceto. Ma entrambi le lavorazioni sono più complesse e danno un prodotto meno versatile in sede di utilizzo in cucina.

Abbiamo visto come è semplice adottare i 2 metodi facili per conservare la zucca, non ci resta che gustarla in una delle centinaia di ricette possibili, magari insaporita dall’aglio.