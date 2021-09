Il pomodoro è un ingrediente irrinunciabile per le pietanze della bella stagione. In estate godiamo della loro polpa succosa e saporita. Ma con l’arrivo dell’autunno dobbiamo dire addio al pomodoro fresco e appena raccolto. Ovviamente la salsa è la soluzione più utilizzata per conservare questo ortaggio. Ma è davvero l’unico modo per gustare il pomodoro anche nel periodo freddo? Ci sono ben altre ricette e alcune sono sorprendenti. Infatti, esistono 2 metodi facili ed efficaci per conservare i pomodori come freschi anche in inverno.

Grazie a queste due tecniche utilizzate dalle nostre nonne, non ci si deve accontentare della salsa. Infatti, la prima ricetta consente di conservare i pomodori al naturale. Ciò che occorre è una serie di barattoli abbastanza grandi da contenere almeno 3 o 4 pomodori. La tecnica utilizza la conservazione in una sorta di salamoia. Questa soluzione di sale e acqua lascia i pomodori inalterati, idratati ma sodi. La stessa tecnica, poi, risulta ancor più efficace per conservare i pomodorini.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

2 metodi facili ed efficaci per conservare i pomodori come freschi anche in inverno

Per prima cosa prendiamo i barattoli, laviamoli e sterilizziamoli in acqua bollente. Successivamente, prendiamo i pomodori e pratichiamo un forellino su ciascuno con un ago. Si può scegliere di conservare i pomodori insieme a degli aromi a piacimento. Tradizionalmente si utilizza il basilico o il sedano. Si procede inserendo nel barattolo i pomodori e un cucchiaino di sale grosso. Terminiamo riempiendo il barattolo con acqua bollente fino all’orlo. Ora non resta che chiudere il barattolo e metterlo a bollire per mezz’ora. Il procedimento è simile a quello della conserva di pomodoro e della salsa. Una volta raffreddato, prima di consumare i pomodori, lasciamo riposare la salamoia per 4 settimane.

Un altro metodo molto simile utilizza i pomodori tagliati a pezzi. In questo caso si potranno utilizzare per svariate ricette, dai sughi ai ripieni. Le varietà che meglio si prestano a questo tipo di conserva, caratterizzata dal metodo del sottovuoto, sono i pomodori allungati. Il San Marzano è perfetto perché ha meno semi e la sua polpa è più compatta. Inoltre, tende meno a sfaldarsi. Come per la ricetta precedente, serviranno dei barattoli sterilizzati.

I pomodori, invece, vengono lavorati tagliandoli a metà e svuotati dai semi. Si possono anche tagliare in 4 per la lunghezza. Dopo si lasciano scolare per mezz’ora affinché perdano l’acqua. Inseriamo i pezzi di pomodoro in modo da non lasciare quasi nessuno spazio. Riempiamo i barattoli completamente e chiudiamoli bene. Il passaggio finale vuole il vasetto immerso in acqua bollente col fuoco acceso per mezz’ora.