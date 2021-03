Ultimamente stiamo imparando sempre più cose della vita di tutti i giorni. Ad esempio abbiamo scoperto come si usa realmente lo scolapasta e abbiamo scoperto anche a cosa serve il foro nel mestolo. Ci sono altri 2 lifehack che nella vita tutti dovrebbe sapere. Una volta scoperti questi la vita sarà di gran lunga più facile e si potrebbero evitare anche dei piccoli disastri.

Il cartone del latte

Il primo lifehack che vogliamo spiegare riguarda il cartone del latte, quello in tetra pak. Il latte si può trovare sia nelle bottiglie di plastica sia nel cartone. Quando si trova però nel cartone si nota subito un piccolo problema. Infatti, quando si versa il latte nella tazza spesso partono svariati schizzi. Questo accade perché in realtà si versa nel modo sbagliato. Infatti il liquido non va versato dal lato corto, come spesso si fa, ma andrebbe versato dal lato lungo. Così facendo non ci saranno più schizzi in giro per la cucina.

La salsa di soia

La salsa di soia è usatissima anche in Italia. Ma questa deriva dai paesi dell’Asia orientale e del Sudest asiatico. Ma anche dietro una semplice salsa così si nasconde un lifehack. Tendenzialmente quando si acquista questo prodotto lo si trova all’interno di un contenitore di vetro con la forma a pera. Sulla parte superiore poi si trova il tappo con due fori. Ma perché due fori invece che uno?

Uno serve per versare la salsa e l’altro? Il secondo foro con molta sorpresa serve ad interrompere la fuoriuscita del liquido mentre lo si sta versando. Praticamente mentre si versa la salsa per interrompere il liquido basta mettere un dito sul secondo foro. In questo modo la salsa cesserà di uscire.

Ed ecco svelati 2 lifehack che nella vita tutti dovrebbero sapere. Ma soprattutto abbiamo scoperto come vanno realmente versati due liquidi molto comuni nelle case degli italiani. Non resta che provare quindi ed evitare piccoli disastri culinari.

