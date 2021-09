Nella biblioteca personale perfetta non c’è posto solo per romanzi e gialli. Sicuramente leggere fa parte della sfera del piacere e del passatempo. Tuttavia, a volte un libro può dimostrarsi anche utile. Addirittura può rivelare verità e aprirci gli occhi sulla nostra vita. Altre volte i libri diventano una guida che mette in guardia dagli eventi del mondo. Volumi che chiunque dovrebbe avere a portata di mano.

Ed ecco 2 libri sensazionali e sconvolgenti da leggere assolutamente perché potrebbero rivelare il futuro. Due proposte della Redazione di ProiezionidiBorsa che hanno suscitato grande meraviglia appena usciti. Gli autori sono due scienziati di fama internazionale. Con parole semplici e racconti personali, entrambi sono riusciti a fare grandi rivelazioni. Molti sono coloro che hanno cambiato la loro vita dopo aver letto questi 2 libri. Scopriamo perché.

La storia del potere

“Sapiens. Da animali a dèi. Breve storia dell’Umanità” è un libro che si inizia con resistenza. Potrà sembrare, prima di iniziare la lettura, che sia il solito libro che parla della storia dell’uomo. E invece il contenuto è una sorpresa fin dalla prima pagina. Non per nulla ha venduto 15 milioni di copie in tutto il mondo. Scritto dallo storico Yuval Noah Harari, è stato pubblicato in ebraico in Israele nel 2011.

Ciò di cui narra non è semplicemente come sono andate le cose dalla nascita dell’uomo. Harari supera la barriera della semplice narrazione. Egli si addentra nell’ipotesi di quello che potrebbe aver scatenato la furia dell’uomo. Perché dalla comparsa di questa creatura sulla Terra molte altre sono scomparse. E proprio perché parliamo sempre di soldi e di benessere dovremmo leggere la parte sulla rivoluzione agricola. Forse ci siamo davvero allontanati da quello che siamo veramente.

E chi ama leggere di soldi e globalizzazione troverà un capitolo intero. Forse troverà la chiave per diventare ricco. Perché alla fine l’uomo era solo un animale come tanti altri. E allora come ha fatto a diventare un dio?

Le piante nascondono molti segreti

Stefano Mancuso è, negli ultimi anni, conosciuto come “colui che ha scoperto e interpreta le emozioni delle piante”. Il successo de “L’incredibile viaggio delle piante” e di “Plant Revolution” ha fatto di questo esimio scienziato botanico un divo. Ma il libro di cui parliamo dell’articolo ha un altro titolo: “La pianta del mondo”. Non è un libro divulgativo, o almeno non esclusivamente. La narrazione di alcuni episodi della storia dell’uomo ci fanno capire come la nostra vita sia strettamente connessa alle piante. Si passa da aneddoti che risponderanno a domande tipo perché esiste il detto “scivolare sulle bucce di banana”. Poi la rivelazione che le piante sono le uniche che potrebbero salvarci. Come? Basta leggere questo testo straordinario che fa parte dei 2 libri sensazionali e sconvolgenti da leggere assolutamente perché potrebbero rivelare il futuro.

Approfondimento

5 imperdibili libri da non lasciarsi scappare in autunno tra mistero, thriller e passione