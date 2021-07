Cosa c’è di meglio che fare un viaggio immersi nella natura più verde e incontaminata? Le nostre montagne sono ricche di paesaggi naturali e di posti magici. Alcuni luoghi sembrano usciti da un racconto di fantasia e visitandoli non potremo che restare incantati.

C’è chi cerca una vacanza alternativa al solito relax in riva al mare e vuole partire in cerca dei tesori nascosti del nostro Paese. In questo articolo la nostra Redazione porterà i suoi Lettori proprio alla scoperta di una di queste meraviglie naturali, nascosta tra le montagne lombarde.

Una piccola realtà in cui la natura la fa ancora da padrone

Chi ha mai sentito parlare di Valganna? È un piccolo comune della provincia di Varese, a nord ovest della Lombardia. È formato da 4 località: Ganna, Ghirla, Boarezzo e Mondonico. Qui la natura domina ancora incontrastata e si incontra con diverse testimonianze e reperti storici. È il paradiso perfetto per chi cerca un po’ di pace ma allo stesso tempo vuole godersi le bellezze del luogo. Ecco allora cosa vedere e dove andare a Valganna e dintorni.

2 laghi limpidissimi e 1 riserva naturale circondano questo meraviglioso comune italiano

A Valganna non manca proprio nulla: 2 laghi limpidissimi e 1 riserva naturale circondano questo meraviglioso comune italiano. Parliamo degli specchi d’acqua di Ghirla e Ganna, che fanno parte della riserva del lago di Ganna. Questa a sua volta si trova all’interno del parco regionale Campo dei Fiori, area protetta dal 1984.

Sull’omonimo massiccio montuoso si può visitare la Cittadella di scienze della natura, con l’Osservatorio astronomico e il Centro Studi Botanici a fianco. Splendido anche il Giardino Montano per la conservazione della biodiversità “Ruggero Tomaselli”, il cui compito è preservare le specie vegetali della zona.

Per chi fosse amante della storia si consiglia Villa Chini, edificio in stile liberty abbellito da un giardino con statue. Di tutto rispetto anche la Cappella di San Gemolo con il bellissimo organo di stile neoclassico.

Per approfondire

Spiaggia di sabbia fine e una pineta rigogliosa si abbracciano in questo suggestivo borgo bandiera blu