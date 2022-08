Ferragosto ormai è alle porte e molti di noi si stanno già preparando a questa incredibile festa. Ci basta pensare alla bellezza del falò tipico di questo giorno per essere già felici o al pranzo in compagnia che rallegra sempre tutti.

Per rendere la giornata ancora più speciale, potremmo puntare su alcune ricette facili e veloci che delizieranno il palato di tutti. Ce n’è una in particolare che potrebbe fare al caso nostro e che potrebbe rallegrare il pranzo ancora di più.

Un Ferragosto all’insegna del gusto grazie a una ricetta veloce e sfiziosa che delizierà il nostro palato

Le patate sono, senza ombra di dubbio, tra gli ingredienti che meglio si adattano a una varietà di ricette diverse e sempre gustose.

Per esempio, per provare sapori nuovi e distanti da noi, come quelli della cucina indiana, potremmo affidarci proprio a questo buonissimo ingrediente. Seguendo i passaggi necessari, otterremo un piatto esotico e buonissimo che ci farà vivere una serata all’insegna del gusto.

Se invece volessimo cucinare un pasto più semplice e, soprattutto, veloce e fresco, allora potremmo puntare su un’altra ricetta. L’aspetto positivo, in questo caso, è che avremo bisogno solamente di 2 ingredienti nello specifico: patate e olio di semi di arachide. Le quantità necessarie per realizzare il piatto saranno:

200 g di patate;

olio di semi di arachide a piacimento.

Solo 2 ingredienti per questo piatto perfetto per il pranzo di Ferragosto

Per prima cosa, sbucciamo le patate e, in un secondo momento, mettiamole sotto l’acqua. Ora procuriamoci una grattugia che abbia dei buchi abbastanza larghi. Passiamoci sopra le nostre patate. Schiacciamo ciò che ne risulterà e mettiamole su una padella già calda con dell’olio di semi di arachide.

Mentre le patate staranno cuocendo, continuiamo a schiacciarle per un po’, ottenendo delle piccole frittelle che andremo poi a mettere sul piatto. Facciamo cuocere ogni lato delle frittelle per almeno 5 minuti, ricordando di tenere la fiamma del fornello non troppo alta. Quando vedremo un colore dorato da ambo i lati, sarà arrivato il momento di spegnere il fuoco.

Dunque ci basteranno solo 2 ingredienti per questo piatto che stravolgerà il pranzo dei nostri commensali. Ovviamente, se volessimo modificare un po’ la ricetta, potremo tranquillamente farlo. Infatti, potremo aggiungere sale o pepe a piacimento, per esempio. Anche le salse saranno, senza alcuna ombra di dubbio, le benvolute in questo piatto davvero gustosissimo che ci farà fare un’ottima figura.

Lettura consigliata

Il delizioso pranzo che combatterebbe la terribile spossatezza estiva