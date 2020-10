Oggi scopriamo la ricetta che con soli 2 ingredienti ed in 5 minuti darà vita ad una mousse al cioccolato da leccarsi i baffi. È uno dei dolci più apprezzati. Originario della Francia, è noto per il suo gusto ricco e, soprattutto, per la sua consistenza morbida e leggera.

La particolarità della mousse sta proprio nella sua sofficità e nella sua particolare consistenza, soda e compatta ma caratterizzata da una fantastica spumosità. Esistono numerose ricette di mousse. Ciascuna con sue caratteristiche.

Una mousse al cioccolato da leccarsi i baffi

La ricetta che vogliamo proporre ha una serie di vantaggi. E cioè utilizza solo 2 ingredienti e manca totalmente di zucchero e uova.

Ultimo, ma non meno importante, non ha bisogno di riposo e può essere gustata subito, senza passaggi in frigo.

Gli ingredienti sono due: 500 ml di panna fresca e 250 gr di cioccolato fondente.

Il procedimento

La preparazione è molto semplice.

Poniamo sul fornello un pentolino con un 250 ml di panna fresca. Riscaldiamo finché non raggiunge la temperatura di 60°. Attenzione, quindi, a che non raggiunga l’ebollizione.

A parte sciogliamo 1/4 del cioccolato fondente a bagnomaria. La temperatura ideale per un buon risultato è di circa 45°.

Uniamo le due preparazioni in un frullatore e facciamole amalgamare per bene. Quindi lasciamo raffreddare il tutto.

A parte montiamo 250 ml di panna fresca. Evitando di farla solidificare troppo. Deve restare morbida.

Uniamo al composto frullato, facendo molta attenzione a girare il tutto dal basso verso l’alto. Ciò affinché la panna non si smonti.

A questo punto versiamo il composto nelle coppette e la nostra mousse è pronta. Non è necessario metterla in frigorifero.

Se si desidera, è possibile guarnire con gocce di cioccolato bianco. O anche con scaglie dello stesso cioccolato fondente utilizzato per la preparazione.

Abbiamo mantenuto la promessa del titolo: 2 ingredienti, 5 minuti per una mousse al cioccolato da leccarsi i baffi. Provare per credere! Buon Appetito.