In un articolo precedente abbiamo annunciato la nuova versione di WhatsApp in arrivo. In questo ti insegnerò 2 incredibili trucchi per WhatsApp che in pochissimi conoscono.

Trascrivere un messaggio audio

Tutti noi almeno una volta abbiamo ricevuto un messaggio audio che non riusciamo ad ascoltare subito. Magari siamo al lavoro, alla guida o senza auricolari e vogliamo evitare di disturbare le persone intorno a noi.

In tutti questi casi possiamo risolvere il problema scaricando un’applicazione su App Store e Google Play Store. Le più note App per convertire i messaggi vocali in testo sonoSpeechless, Transcriber per WhatsApp e Audio to Text per WhatsApp.

Finanzia le società che investono nel campo immobiliare. Bridge asset offre rendimenti superiori al 10,50% Scopri di più Puoi finanziare partendo da soli 500€!

Il funzionamento è semplice per tutte e tre. Lavorano come i sistemi di dettatura vocale; le app analizzano la traccia audio ricevuta sul dispositivo per poi convertirla in testo da copiare, condividere o leggere.

Ti spiego come funziona Audio to Text per WhatsApp

La app la più funzionale su Android è Audio to Text per WhatsApp. È sufficiente installarla da Google Play Store e poi convertire il messaggio vocale in testo. Basta selezionarlo, premere sul tasto per la condivisione in alto a destra e selezionare Audio to Text per Android.

A questo punto partirà l’elaborazione della traccia audio, con la procedura che ha una durata molto inferiore rispetto a quella necessaria per ascoltare l’intero contenuto. In più, il testo può essere copiato, modificato, o semplicemente condiviso.

Fra i 2 incredibili trucchi per WhatsApp che in pochissimi conoscono, consulta le statistiche delle persone con cui interagisci di più.

In pochi sanno che su WhatsApp è possibile conoscere le statistiche delle persone con cui interagiamo di più nelle nostre chat. Abbiamo una sorta di classifica delle persone che sentiamo più spesso.

Per vederla basterà:

1)andare all’interno delle impostazioni di WhatsApp

2)andare nell’area “Utilizzo dati e archiviazione”

3)andare su “Utilizzo archiviazione”

Vedrai una classifica di tutte le persone con cui abbiamo chattato. Viene misurata l’interazione tramite i dati che ci scambiamo. In alto troverai le persone con cui interagisci di più e scambi la maggior quantità di files.