Rinnovare il balcone o il giardino durante il mese di agosto per molti sembra una follia, ma non deve essere per forza così. Sono molti, infatti, coloro che sottovalutano le varietà e il numero di fiori bellissimi che possono essere piantati in questo mese. Sia che si parli di piante ornamentali, come gerani o begonie, o anche quelle bulbose e perenni come invece zinnie, margherite e bocche di leone.

Tutte queste sono, d’altronde, piante fantastiche ed incredibili con fioriture colorate e spettacolari, che andranno finalmente a donare quel tocco speciale al nostro giardino.

Vediamo allora assieme perché piantare e coltivare 2 incredibili fiori dal profumo irresistibile che ci renderanno l’invidia di tutto il vicinato.

Qualche piccolo lavoro di manutenzione

Prima di andare a piantare una di queste incredibili e bellissime piante dovremo, però, effettuare qualche piccolo lavoro di manutenzione. Il mese di agosto, infatti, è un mese di preparazione, pulizia e manutenzione del proprio giardino. In questo periodo dell’anno bisognerà quindi: eliminare rami secchi e vecchi; rinnovare le eventuali pacciamature, in modo da mantenere sempre costante il livello di umidità nel terreno; fare pulizia di tutte le piante infestanti, che in virtù del caldo crescono forti e rigogliose; e, per finire, sperimentare con le talee ed in questo modo cercare di rinnovare il proprio giardino praticamente a costo zero.

Il primo fiore di cui parleremo è la viola del pensiero: una delle semi-perenni più diffuse in assoluto nei più bei giardini del mondo. Questo fiore, infatti, grazie ai suoi molteplici colori e varietà ha conquistato un posto speciale nei giardini più eccelsi già a partire dai primi dell’Ottocento.

L’habitat ideale per questa pianta è un clima fresco e temperato, anche se regge bene pure agli inverni più rigidi. Inoltre, la coltivazione non presenta grosse difficoltà e, effettuando la semina a inizio estate, si potrà godere dalla fioritura già dall’autunno a primavera inoltrata. Un fiore speciale che conferirà tono e colore al nostro balcone.

Il secondo fiore, invece, davvero vincente e bellissimo da coltivare in agosto è proprio quello dell’ibisco. Questo fiore dalla coltivazione semplice e diretta, richiede davvero poche cure ed è quindi perfetto per i meno esperti di giardinaggio. Grazie poi al suo bellissimo colore rosso acceso e al suo profumo avvolgente, l’ibisco, riuscirà a donare al nostro balcone un aspetto misterioso e incantato. Senza contare, poi, che grazie alla sua alta resistenza allo smog è forse una delle piante più adatte per l’arredo urbano. Bello e resistente, questo fiore si rivelerà un vero principe in qualunque giardino.

