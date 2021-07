I jeans sono il nostro capo preferito e non c’è armadio che non ne contenga almeno un paio.

In questo articolo scopriremo due trucchi riguardanti l’amato denim.

Capita a volte di adocchiare un modello che proprio farebbe a caso nostro. Spesso, però, ci troviamo nell’impossibilità di poterli provare.

Pensiamo, ad esempio, alle bancarelle del mercato o ai deliziosi “ape shop” che vendono pezzi pronto moda unici. Nessuno di questi è dotato di camerino, però.

2 imperdibili trucchi per acquistare i jeans e per salvarli dallo sbiadimento

Il metodo “mantellina”

Direttamente dagli USA ci arriva un trucco per non sbagliare taglia e ritrovarsi con una brutta sorpresa quando saremo a casa e li indosseremo.

Oltre al metodo del gomito proveniente da TikTok, e spiegato in questo articolo dalla Redazione di ProiezionidiBorsa, esiste anche il metodo “mantellina”.

Il metodo mantellina consiste nel prendere due lati della vita del jeans e semplicemente fingere di “allacciarli” attorno al collo.

Se non riusciamo nemmeno a sovrapporre i lembi, il jeans sarà stretto. Mentre se riusciamo a sovrapporre i lembi, almeno per due dita, allora potremo acquistarlo. La misura sarà quella giusta e calzerà a pennello.

Come mantenere i nostri amati jeans a lungo

Vediamo ora anche un sistema per mantenere i nostri amati jeans a lungo.

Il jeans perde colore persino sul divano o sul sedile della nostra auto?

È un problema che possiamo risolvere velocemente con ingredienti naturali che abbiamo in cucina.

Ecco, infatti, come lavare correttamente i jeans:

utilizzare solo acqua fredda;

mettiamo sempre il jeans al contrario;

per il primo lavaggio useremo solo acqua e aceto di mele perché questo favorisce il fissaggio del colore;

mettiamoli sullo stendino per farli asciugare e terminare il fissaggio del colore;

non usiamo mai l’asciugatrice perché il calore rovinerebbe la fibra elastica contenuta nel tessuto;

a questo punto possiamo lavarli come di consueto con il sapone per lavatrice.

Come si appende il nostro denim su una gruccia a triangolo?

Si utilizza il diffusissimo metodo di piegatura “piega Savile Row”, famosi sarti da molte generazioni.

Per non far cadere dalla barra delle grucce i jeans, dobbiamo metterli con la vita rivolta verso il basso.

In una mano terremo il fondo della gamba sinistra mentre nell’altra il fondo della gamba destra.

A questo punto ci avviciniamo alla gruccia appesa e pieghiamo una gamba dei nostri denim attraverso la gruccia tirandola fino a quando raggiunga quasi l’altezza del cavallo interno.

Infine, facciamo passare all’interno della gruccia l’altra gamba, mettendola sopra alla prima. Anche in questo caso tiriamola leggermente verso il basso. Con questa sovrapposizione delle gambe non cadrà neanche un paio!

Ecco i nostri segreti sul denim: 2 imperdibili trucchi per acquistare i jeans e per salvarli dallo sbiadimento.