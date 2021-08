Quando arriva l’estate le occasioni per mangiare in compagnia diventano davvero tante, ma con esse spesso le idee vacillano o scarseggiano. Ancor di più se si aggiunge la poca voglia di stare diverse ore davanti ai fornelli, specialmente durante le giornate di gran caldo. Come potrebbe accadere proprio nel giorno del ferragosto, dove solitamente ci si riunisce per trascorrere la giornata in compagnia. Dunque quale migliore occasione per proporre e servire antipasti sfiziosi o gustose paste fredde da poter preparare con largo anticipo e conservare in frigorifero.

Ecco dunque 2 imperdibili idee in cucina per un ferragosto sfizioso appetitoso e super veloce dal successo assicurato.

Spiedini di zucchine con pomodorini e ciliegine di mozzarella e pasta con speck e fiori di zucca, una vera delizia.

Occorrente per 10 spiedini

2 zucchine lunghe grandi;

formaggio spalmabile o patè di olive q.b.

10 bocconcini di mozzarella;

20 pomodori ciliegino;

olio evo;

Affettare in modo sottile le zucchine, grigliare da ambo le parti e spennellare ogni fetta con olio evo. Farcire con formaggio o paté ed arrotolare senza schiacciarle. Salare i pomodorini lasciandoli interi. Prendere gli spiedini e comporli alternando i rotolini di zucchine, bocconcini di mozzarella e pomodorini (2 per spiedino) Assemblare a proprio piacimento. Si possono conservare in frigo, ricoperti con pellicola, fino a due giorni. Facili veloci e molto scenografici.

Tra le 2 imperdibili idee in cucina per un ferragosto sfizioso appetitoso e super veloce, troviamo anche la pasta fredda con speck e fiori di zucca. Vediamo gli ingredienti.

500g di pasta corta a piacere tipo eliche fusilli;

150 g di speck a dadini;

20 fiori di zucca;

qualche cucchiaio di panna o latte facoltativo;

olio evo;

uno scalogno;

In una casseruola tagliare a fette sottili lo scalogno e far rosolare in un fondo di olio. Aggiungere i dadini di speck far cuocere pochi minuti. Lavare i fiori di zucca, togliere il pistillo e aprirli in due parti, aggiungerli allo speck, far cuocere brevemente, salare e se si gradisce si può aggiungere una spolverata di pepe. Lessare la pasta e scolarla al dente, versarla nella padella aggiungendo qualche cucchiaio di panna o latte e un po’ di acqua di cottura. Per renderla ancor più ricca si possono aggiungere rondelle di zucchine precedentemente trifolate. Amalgamare bene, far raffreddare e conservare in frigorifero, mescolando di tanto in tanto. Ecco semplici e veloci idee da poter realizzare in ogni occasione: https://www.proiezionidiborsa.it/facile-veloce-e-saporita-e-questa-la-pasta-fredda-ideale-per-tutte-le-occasioni/.