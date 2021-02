Guardare la televisione è l’opzione numero uno per quando si pensa a una serata tranquilla in casa. Ormai sedersi sul divano e guardare serie TV, documentari e film è diventata per molti un’abitudine. Ma ci sono alcuni casi in cui non possiamo o non vogliamo passare la sera davanti allo schermo.

Cosa possiamo fare allora? Le opzioni sono moltissime. Oggi, gli Esperti di ProiezionidiBorsa hanno selezionato 2 idee per trascorrere una serata alternativa senza televisione. Con questi suggerimenti ci si divertirà anche senza film e serie TV.

La rivincita del cartaceo

Come passare una serata piacevole senza televisione? Riscoprendo l’analogico e il cartaceo. Spulciamo tra la nostra libreria e scegliamo un libro avvincente. Non importa se si tratta di un romanzo, di un insieme di racconti o di un saggio. È però fondamentale che ci interessi e ci appassioni. Leggendo, le ore passeranno in un secondo.

Se non amiamo leggere libri pesanti e noiosi possiamo optare per dei fumetti o delle graphic novel. Questi sono più leggeri e scorrevoli se messi a confronto con dei romanzi. Sono quindi perfetti se non vogliamo stancare la mente ma vogliamo leggere qualcosa di interessante.

Ascoltare invece di leggere

Continuiamo a scoprire le 2 idee per trascorrere una serata alternativa senza televisione. Se leggere non ci attira possiamo scegliere di ascoltare un audiolibro. Sono molte le piattaforme da cui scaricarli e i titoli disponibili sono innumerevoli. Muniamoci di cuffie comode e sdraiamoci sul divano per goderci un buon audiolibro.

Possiamo fare la stessa cosa con i podcast. Per ascoltarli possiamo utilizzare diverse applicazioni. Per esempio, una di queste è la famosa Spotify. I temi affrontati dai podcast sono vari. Possiamo ascoltare storie di crimini realmente avvenuti, professori che spiegano diversi avvenimenti storici o podcast incentrati sul mondo femminile. Ci basterà scavare nella libreria delle varie app per trovare quello che più ci interessa.