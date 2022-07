Uno dei simboli dell’estate sono i pomodori. Verdi o rossi, lisci o riccioluti, tondi o allungati, piccoli o grandi, hanno un gusto inconfondibile e finalmente fresco di coltivazione nei campi a cielo aperto.

La loro dolcezza è conosciuta in tutto il Mondo ma forse pochi sanno che in botanica i pomodori sono considerati dei frutti perché contengono semi. Dal punto di vista prettamente culinario, invece, possiamo annoverarli tra le verdure tipiche della stagione estiva e attesissime.

Con i pomodori potremmo creare un intero menu, vista la loro estrema versatilità. Per esempio, usandoli crudi possiamo creare prelibate insalate, con quelli freschi e grossi possiamo cucinare secondi piatti light ma golosi oppure preparare pesti e sughi.

Molto consumati, poi, sono i pomodori secchi, privati dell’acqua, fatti al forno o lasciati essiccare sotto al Sole e dal sapore deciso. Questi li possiamo trovare sia sott’olio sia al naturale e, una volta acquistati, ecco come potremmo condirli per renderli ancora più buoni.

2 idee per condire i pomodori secchi in busta o sott’olio

Partiamo dai pomodori secchi al naturale, quelli senza aggiunta di olio che solitamente si trovano all’interno di buste trasparenti.

La prima cosa da fare sarebbe farli rinvenire e ammorbidire in quanto, senza olio, risulterebbero più duri e gommosi. Per farlo, dovremmo sbollentarli un paio di minuti in 300-400 ml di acqua, unita a 2-3 cucchiai di aceto di vino bianco per insaporire.

Una volta scolati, dovremmo trasferirli su di un canovaccio pulito e tamponarli per eliminare l’acqua in eccesso. Trascorsi 5-10 minuti potremmo condirli e uno dei condimenti più famosi è quello alla siciliana con:

olio extravergine di oliva;

capperi dissalati;

aglio tagliato sottile;

abbondante origano.

Quelli sott’olio

Oltre a quelli al naturale in commercio si trovano i pomodori secchi sott’olio. Generalmente, si tratta di pomodori già conditi, immersi in olio di semi, aceto e altre spezie. Nonostante ciò, potremmo accendere il gusto con pochi semplici passaggi e prodotti freschi.

Innanzitutto, dovremmo farli sgocciolare leggermente. Poi, potremmo condirli nuovamente utilizzando:

lamelle di mandorle o pinoli tostati;

foglie di menta fresca tritate;

un filo d’olio extravergine di oliva.

Allora, ecco qui 2 idee per condire i pomodori secchi, una perfetta per quelli al naturale in busta e un’altra ideale per quelli sott’olio.

