Il bagno è uno degli ambienti di casa più difficili da arredare. La presenza di acqua e di molta umidità limita in alcuni casi la scelta di mobili e tappeti. Ciò non vuol però dire che il bagno debba rimanere spoglio e asettico. Tutto il contrario!

Il bagno può essere personalizzato e abbellito in poche mosse. Per esempio, in questo altro articolo il Team di ProiezionidiBorsa ha spiegato come rinnovare il bagno senza ristrutturarlo. Oggi, invece, vedremo 2 idee per abbellire velocemente il bagno con dei quadri.

Quadri in serie per uno stile bohemien

Appendere una serie di quadri è la scelta perfetta se vogliamo dare al nostro bagno un’aria bohemien. Al contrario di quanto si possa pensare, per farlo non dobbiamo per forza avere a disposizione molto spazio. Basta avere anche una piccola porzione di parete. Ovviamente, per spazi grandi possiamo usare quadri di grandi dimensioni. Per spazi più piccini, invece, saranno necessari quadretti di dimensioni ridotte.

Per arredare il bagno in stile bohemien si consiglia di scegliere delle stampe con soggetti floreali. Sono perfette quelle che richiamano gli erbari antichi. Aggiungiamo anche delle cornici di legno e posizioniamo 4 quadri su due file. Il nostro bagno acquisterà subito un carattere in più.

Se invece vogliamo avere un bagno dallo stile moderno, non possiamo appendere quadri e quadretti bohemien. Optiamo per stampe e quadri astratti. Ancora meglio se sono di grandi dimensioni e senza cornice. Posizioniamolo in centro a una parete per dare un tocco in più al nostro bagno.

Cerchiamo un quadro che abbia colori simili a quelli del nostro bagno. Se però l’arredamento del bagno è minimal ed è caratterizzato solamente dal bianco e dal nero, possiamo aggiungere un tocco di colore in più. Sì, in questo caso, a quadri astratti colorati. Per esempio, perché non appendere un quadro di Kandinsky?