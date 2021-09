Negli ultimi anni giugno e settembre ci hanno regalato davvero tante soddisfazioni a livello meteorologico. Giornate calde e soleggiate, non eccessivamente afose e spesso caratterizzate dalla presenza di un gradevole venticello. Mentre giugno è diventato sempre di più il mese delle famiglie con i bimbi piccoli, settembre, almeno fino alla ripresa delle scuole, è il periodo per tutti. Lasciando da parte le complicazioni della pandemia, solitamente in questi due mesi i prezzi sono decisamente più bassi e le mete molto meno affollate. Ecco allora per i nostri Lettori 2 idee eccezionali per un weekend di settembre favorito dalla presenza del sole.

Resia e il suo famoso campanile

Questi primi giorni di settembre sono stati particolarmente benevoli anche per chi ha soggiornato sull’arco alpino. Tolto il classico breve acquazzone, le giornate si sono dimostrate soleggiate e con temperature ancora piacevoli. Previsioni che dovrebbero tenere anche nel prossimo weekend. Ecco allora per i nostri Lettori del Nord Italia un lago magnifico e poco conosciuto. È il lago di Resia, famosissimo in tutto il Mondo per il suo meraviglioso campanile che si staglia in mezzo alle sue acque. Un lago che con il suo campanile è diventato anche protagonista delle pagine di “Resto qui” romanzo classe 2018 di Marco Balzano. Siamo In Trentino Alto-Adige e più precisamente nella provincia di Bolzano. Parliamo di un lago artificiale, a quasi 1500 m di altitudine, ma con un fascino tutto particolare.

Siamo nella zona tipica di produzione delle mele, ma la cucina locale, unita a degli ottimi vini, potrà davvero stupirci. Castelli, borghi e passeggiate tra i boschi delizieranno il nostro soggiorno in questa zona. Le previsioni danno sole e caldo per il weekend dell’undici e dodici settembre. E se vogliamo coccolarci ecco terme, lago e montagna, come non farsi mancare nulla sul lago di Levico.

2 idee eccezionali per un weekend di settembre favorito dalla presenza del sole

In questo secondo percorso passiamo da un campanile sommerso a un borgo meraviglioso che si sta lentamente spegnendo. Siamo nella provincia di Viterbo, forse una delle più sottovalutate, ma più belle d’Italia. Qui sorge in cima a uno sperone di roccia Civita di Bagnoregio, borgo medievale senza traffico e raggiungibile solo per via pedonale. Considerato non solo uno dei borghi più belli d’Italia in quanto citato spesso anche nelle riviste internazionali.

Visitarlo adesso con le giornate limpide sarà un’emozione davvero incredibile. Senza considerare che anche qui potremo degustare le meraviglie della cucina tipica laziale. E, non dimentichiamo che a una mezz’oretta di strada, c’è l’altrettanto straordinario lago di Bolsena. Previsto tempo bello per il prossimo fine settimana con temperature che sfioreranno i 30 gradi. E a proposito di laghi, questo lago è stato premiato per 5 volte di seguito come lago più bello d’Italia e pochi lo conoscono nonostante sia facilissimo raggiungerlo.

