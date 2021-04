Nasce originariamente per opera dell’uomo e non della natura, è il citrus paradisi, volgarmente detto pompelmo. È un incrocio tra il pomelo e l’arancio moro ed il suo gusto è particolarmente acidulo. La varietà più conosciuta è internamente rosa.

È adattissimo nelle diete perché contiene pochi zuccheri e calorie, 100 gr di frutto ha un apporto calorico che si aggira intorno alle 30-40 kcal.

Ricco di fibre, vitamina A, B e C, sali minerali e acqua, che lo rendono un perfetto guerriero contro il grasso e le tossine in eccesso.

Grazie alle sue quantità di potassio, fa drenare bene i liquidi. Accelera la trasformazione dei grassi e aumenta il senso di sazietà. Ma non finisce qui perché ristabilizza i livelli di glicemia nel sangue, rinforza le difese naturali, favorisce il sonno, contrasta il meteorismo.

È un antiossidante, quindi favorisce anche il benessere della pelle e la protegge dal sole. Un po’ di succo di pompelmo per aromatizzare un bicchier d’acqua ogni mattina e il fisico ringrazierà.

Sta per arrivare nelle tavole l’anguria

La seconda delle 2 fonti inesauribili di proprietà nutritive che hanno il potere di donare benessere al corpo ed alla pelle è l’anguria.

Tra poco arriverà, come ogni estate, nelle tavole. Per uno spuntino o dopo i pasti, il suo quantitativo d’acqua disseterà e delizierà tutti i palati.

L’anguria è formata d’acqua al 95% e pochissimo zucchero. Solo se mangiato in eccesso potrebbe causare fastidi a chi ha problemi di digestione.

È una sorgente incredibile di potassio, vitamina A e C, i suoi sali minerali daranno alla pelle un aspetto sano e idratato al fisico nelle giornate afose. Contiene citrullina, quindi ideale per diete, in quanto limita l’accumulo di grasso. Ha poteri depurativi e detossificanti.

Amica dei capelli e della bellezza, migliora l’aspetto e ritarda l’invecchiamento della pelle.

Oltre queste 2 fonti inesauribili di proprietà nutritive che hanno il potere di donare benessere al corpo ed alla pelle, un vero toccasana è la nespola come indicato in questo articolo.