Piano piano le giornate si accorciano e il freddo aumenta: sta arrivando l’inverno. E quale piatto incarna meglio lo spirito invernale di un bel risotto? Perfetto per le cene veloci, preparare un risotto vuol dire andare sul sicuro, non potrà venire cattivo.

Associamo a un buon riso degli ingredienti squisiti e avremo 2 facili risotti invernali per gustose cene in famiglia. Vediamo come possiamo prepararli.

Il risotto salsiccia e gorgonzola

Lo sappiamo bene, la gorgonzola dà quel tocco in più in qualunque piatto. Mangiarla d’estate risulta però sempre un po’ pesante. È allora meglio sbizzarrirsi con ricette alla gorgonzola d’inverno!

Per preparare un buonissimo risotto salsiccia e gorgonzola per 2 persone ci serviranno:

140 grammi di riso;

100 grammi di salsiccia;

80 grammi di gorgonzola;

1 cipolla piccola;

olio extravergine d’oliva;

brodo vegetale;

1 bicchiere di vino bianco;

sale q.b.

Tagliare finemente la cipolla e metterla in padella con un filo d’olio. Far soffriggere per qualche momento e quindi aggiungere il riso. Sfumare con il vino bianco e girare. Aggiungere la salsiccia tagliata finemente. Aggiungere gradualmente il brodo fino alla completa cottura del riso. Quindi mantecare con la gorgonzola tagliata a pezzi piccoli. Mescolare e servire in tavola.

2 facili risotti invernali per gustose cene in famiglia: la versione vegetariana

Se siamo vegetariani o vegani, non preoccupiamoci, il risotto alla barbabietola è perfetto per noi. Ci stupiremo di quanto è buono questo primo piatto dal colore rossastro.

Per 2 porzioni avremo bisogno di:

140 grammi di riso;

2 barbabietole precotte;

1 cipolla piccola;

olio extravergine d’oliva;

margarina;

brodo vegetale;

1 bicchiere di vino bianco;

sale q.b.

Tagliare la cipolla e farla soffriggere in padella con un filo d’olio. Aggiungere il riso e girare per qualche momento. Sfumare con il vino bianco e iniziare ad aggiungere gradualmente il brodo vegetale. Aggiungere la barbabietola tagliata a cubetti. A fine cottura mantecare con la margarina e servire in tavola per una cena calda e gustosa.