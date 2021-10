Siamo quasi a metà ottobre e l’autunno si fa sentire in molti modi. Addio mare e maniche corte, ormai è tempo di ombrelli e giubbini. Anche a tavola siamo passati dalle fresche insalate estive alle zuppe, a zucche e funghi, ai porri e alle castagne.

Abbiamo già visto come preparare una coloratissima torta alla crema di barbabietola, tipica del periodo. Vediamo oggi, invece, 2 facili idee per il pranzo della domenica e fare ricche scorte di fibre e sali minerali. In particolare, l’ingrediente chiave delle due proposte sarà il porro, ortaggio che in autunno regala il meglio di sé.

2 facili idee per il pranzo della domenica e fare ricche scorte di fibre e sali minerali

Del porro si mangia tutto, tranne la parte verde (la cima) e le radici. La ripartizione energetica dei porri crudi è la seguente: 54% carboidrati, 17% fibra, 24% proteine e 3% di lipidi.

Altrettanto ricco il ventaglio dei sali minerali presenti nell’ortaggio. Per ogni 100 gr di prodotto abbiamo 2 mg di sodio, 260 mg di potassio, 54 mg di calcio, 57 mg di fosforo e 0,8 mg di ferro.

Un primo piatto con salsiccia e porri

Per un primo piatto alternativo e di stagione, adatto al pranzo domenicale, sono le pappardelle rustiche con salsiccia e porri. Vediamo gli ingredienti per 3 persone:

350 gr di pappardelle all’uovo;

300 gr di salsiccia;

300 gr di porri;

1 bicchiere di vino bianco;

sale, olio e pepe nero q.b.

Mettiamo a scaldare una padella con abbondante acqua sul fuoco, per le pappardelle. Nel frattempo prepariamo i porri. Dopo averli privati delle radici e della parte verde, li laviamo e tagliamo finemente.

Versiamo un giro d’olio in un’altra padella e facciamoli imbiondire a fiamma bassa. Dopo qualche minuto aggiungiamo dell’acqua di cottura e lasciamo asciugare.

Nel frattempo priviamo la salsiccia del suo budello, la sgraniamo con le mani e l’aggiungiamo ai porri. Non appena la salsiccia avrà cambiato colore, versiamo il bicchiere di vino bianco e lasciamo sfumare.

Una volta evaporato il vino, facciamo una girata di pepe prima di aggiungere le pappardelle al dente e 1-2 cucchiai di acqua di cottura. Saltiamo la pasta con il condimento per una manciata di secondi e serviamo.

La torta salata ai porri

Vediamo adesso un’idea facile e veloce da proporre some secondo piatto: la quiche di porri al formaggio. Ingredienti:

1 confezione di pasta sfoglia;

300 gr di porri;

200 gr di formaggio grattugiato;

100 gr di pancetta a dadini;

4 uova;

sale, pepe nero macinato e olio q.b.

Laviamo i porri prima di tagliarli finemente e soffriggerli in padella (con un filo d’olio e una girata di pepe nero) giusto per qualche minuto.

In una ciotola, invece, mettiamo le uova, il formaggio grattugiato, la pancetta a dadini e i porri appena soffritti, un pizzico di sale e pepe. Amalgamiamo per bene il tutto, fino a ottenere un composto relativamente liquido e non eccessivamente denso.

Adesso stendiamo il velo di pasta sfoglia sulla teglia e la bucherelliamo con una forchetta. Versiamo il composto e ripieghiamo verso l’interno il bordo (in eccesso) della pasta sfoglia. Inforniamo a 180° circa per 35-40 minuti (controlliamo che il composto sia asciutto) e serviamo tiepida.

