Altamente nutrienti e versatili. Utilizzate nelle più disparate ricette, da quelle dolci a quelle salate, dalle colazioni ai dessert del dopo cena, le uova sono una vera e propria ricchezza economica. Di gallina ma anche di altri volatili, esse sono ricche di proteine complete che contengono tutti gli amminoacidi essenziali per gli esseri umani. Sono anche fonte di vitamine e minerali, come la vitamina A, riboflavina, acido folico, vitamina B6, vitamina B12, colina, ferro, calcio, fosforo e potassio. Inoltre, apportano all’uomo anche un quantitativo non trascurabile di vitamina D.

Dunque, oltre ad essere buonissime, le uova forniscono ottimi elementi nutrizionali. Tuttavia, sono diversi gli errori che si commettono quando si decide di portarle in tavole a. La Redazione di ProiezionidiBorsa vuole mostrare ai suoi Lettori cosa dicono gli esperti.

2 errori banali ma che tutti commettono nella cottura delle uova

Diversi sono i grandi chef di fama internazionale che si sono espressi sulla cottura ottimale delle uova. Tra le varie operazioni quotidiane che si svolgono tra i fornelli di casa, due sono gli errori banali ma che dovrebbero essere evitati nell’uso delle uova.

a) Non si dovrebbero mai rompere le uova direttamente nella ciotola o nella padella che si sta usando per realizzare un impasto o la cottura dell’alimento.

Per fretta o per abitudine, capita spesso di rompere le uova direttamente sul lato della padella. Ecco, secondo gli esperti è un’azione sconsigliata, poiché inevitabilmente piccole schegge invisibili di guscio andranno a contaminare il recipiente usato. Inoltre, non è detto che le uova siano sempre in buono stato. Può capire, infatti, che nonostante una lontana data di scadenza, l’uovo può aver subito degli urti o delle modifiche e che si sia deteriorato nel tempo. Per questi motivi è opportuno utilizzare un altro contenitore in cui inserire le uova e controllarle prima di cucinarle.

b) Prendere le uova fredde di frigo e cuocerle subito

Le uova andrebbero lasciate fuori dal frigorifero per almeno 30 minuti prima di cucinarle. Questo eviterebbe uno shock termico eccessivo che rovinerebbe la buona riuscita della pietanza.

Se “2 errori banali ma che tutti commettono nella cottura delle uova” è stato utile ai Lettori, si consiglia anche “Straccetti di carne all’uccelletto, un piatto semplice ma buono da leccarsi i baffi“.