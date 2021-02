Ritrovarsi una scheggia o una spina piantata sottopelle può capitare a chiunque. Infatti, basta toccare senza fare attenzione una pianta con le spine o passare la mano su del legno rovinato. Da un lato, quindi, piantarsi una spina è abbastanza facile. Dall’altro, toglierla può essere più complicato.

Tutti conosciamo i metodi classici per rimuovere le schegge. Pochi, invece, conoscono questi altri 2 efficaci modi per rimuovere una spina o una scheggia senza dolore. Questi sono perfetti per chi non vuole usare aghi o pinzette. Oggi, gli Esperti di ProiezionidiBorsa spiegheranno come metterli in pratica.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Oil Free Fryer, la vera friggitrice ad aria Scopri il prezzo lancio

La colla vinilica

Il primo metodo per rimuovere una spina prevede l’uso della colla vinilica. Prima di utilizzarla, però, bisogna fare alcuni passaggi essenziali. Laviamoci accuratamente l’area col sapone e asciughiamola con attenzione. Inoltre, dobbiamo assicurarci che una parte della spina sia a contatto con l’aria. Solo in questo modo riusciremo ad estrarla con la colla.

Quindi spargiamo la colla vinilica sopra alla spina e sull’area circostante. Lasciamo asciugare all’aria. Procediamo a rimuovere la colla quando questa è diventata trasparente. Togliamola nel senso della scheggia. Così facendo la scheggia rimarrà incollata alla colla e riusciremo ad estrarla senza dolore.

Il nastro adesivo

Abbiamo visto uno dei 2 efficaci modi per rimuovere una spina o una scheggia senza dolore. Vediamo ora il secondo metodo. In questo caso useremo il nastro adesivo. Puliamo la zona come prima e asciughiamoci. Quindi incolliamo sulla pelle un pezzo di nastro adesivo e premiamo leggermente per farlo aderire. Quindi togliamo il nastro adesivo lentamente seguendo il senso della scheggia. Anche in questo caso la scheggia rimarrà incollata al nastro e uscirà con semplicità.

Una volta rimossa la spina o la scheggia, ricordiamoci di lavare e disinfettare la zona. Applichiamo un cerotto per proteggere la ferita. Se notiamo la presenza di tracce della scheggia o spina, rivolgiamoci a un medico. Ci aiuterà a rimuoverla totalmente.