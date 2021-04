Soffrire di stitichezza non comporta solo disturbi di corpo, ma anche stress e ansia. Un circolo vizioso che si ripercuote continuamente sul nostro fisico. Tralasciando i lassativi disponibili in farmacia, cerchiamo la soluzione anche nella frutta e verdura di stagione. Nella maggior parte dei casi, infatti, possiamo intervenire in maniera molto egregia a tavola. Infatti, 2 dei migliori lassativi naturali saranno sulle nostre tavole nelle prossime settimane: ciliegie e albicocche. Frutti straordinariamente dolci, tipici delle nostre culture e fanno anche molto bene alla nostra salute. Vediamo assieme ai nostri Esperti come assumere questa frutta se abbiamo problemi di regolarità intestinale.

Attenzione allo stress che provoca la stipsi

L’abbiamo accennato: lo stress è una delle cause principali della stitichezza. Oltre a un disturbo abbastanza comune come la gastrite, o, una malattia altrettanto presente come l’ipotiroidismo. Premesso che, anche per la stitichezza, consigliamo sempre di rivolgersi al proprio medico, la scienza dell’alimentazione ci consiglia metodi naturali come frutta e verdura.

Albicocche e ciliegie combattono la stitichezza

2 dei migliori lassativi naturali saranno sulle nostre tavole nelle prossime settimane e, perciò dovremmo approfittarne. Per beneficiare al meglio soprattutto del potere della frutta, ricordiamo che dovremmo consumarla lontano dai pasti. Inoltre, cosa che non tutti sanno, per andare in bagno correttamente, è consigliabile mangiarla con calma e masticando bene.

L’albicocca una sorgente di minerali

Se, fortunatamente siamo già appassionati di albicocche e, magari abbiamo la fortuna di avere un contadino che ci vende le sue, dobbiamo ricordarci che questo frutto è una vera e propria sorgente di minerali. Ma, non solo, perché, grazie alle sue vitamine, non combatte solo la stitichezza, ma anche l’anemia e la stanchezza. È molto amata dagli sportivi, perché, come la banana, e un nutrimento completo ma leggero da assumere prima, durante e dopo l’attività fisica.

La parola d’ordine della ciliegia è aiuto all’intestino

Quando usiamo la famosa frase che “una ciliegia tira l’altra”, dovremmo interpretarla anche nell’ottica del beneficio che fa questo frutto al nostro organismo. Qualcuno sostiene che mangiarne terrine intere faccia ingrassare, ma è altrettanto riconosciuto che vitamine, minerali e flavonoidi di cui sono ricche ci facciano benissimo. Senza contare tutte le fibre che, una volta inseritesi nel nostro stomaco, si uniscono all’acqua per formare dei veri e propri depurativi e lassativi naturali.

