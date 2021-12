Quando si tratta di invitare degli ospiti a casa per mangiare tutti insieme, capita spesso che i piatti su cui ci concentriamo siano quelli principali. Per un pasto più completo però, non dovremmo dimenticarci del contorno. Questo, infatti, può bilanciare il gusto del secondo piatto, elevando l’intero menu. Quindi, in occasione di ritrovi fra amici o familiari, ecco 2 contorni last minute semplici e veloci per accompagnare pranzi e cene sia di pesce che di carne.

Il contorno di verdure pronto in forno

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim - L’integratore naturale che fa sgonfiare la pancia e riattiva il metabolismo CLICCA QUI

Quando vogliamo preparare un contorno, la cosa ideale sarebbe sceglierne uno che ci permetta di continuare a preparare gli altri piatti. Quindi, un contorno al forno può essere una delle scelte più adatte. Per prepararlo ci serviranno 5 carciofi, dell’olio d’oliva, uguali quantità di parmigiano e pangrattato, insieme a prezzemolo, sale e pepe. Con questi ingredienti prepareremo dei carciofi gratinati.

Anzitutto dobbiamo pulire i carciofi, per poi immergerli in una ciotola d’acqua insieme al succo di limone per evitare che si anneriscano. Facciamo lessare i carciofi abbastanza da ammorbidirli ma lasciandoli al dente. Lasciamoli asciugare mentre prepariamo il gratin, mescolando il pangrattato, gli aromi e il parmigiano. Sistemiamo i carciofi sul fondo di una pirofila con il fondo unto d’olio e ricopriamoli con il gratin. Concludiamo con un giro d’olio e mettiamo i carciofi in forno a 180 gradi per circa 20 minuti.

2 contorni last minute semplici e veloci per accompagnare pranzi e cene sia di pesce che di carne

Un’altra opzione che ci permetterà di risparmiare tempo senza dover occupare i fornelli che intendiamo dedicare ad altri piatti è un contorno crudo. Nello specifico, un’insalata fresca ma ricca di sapori che riesca a sgrassare i secondi sia di carne che di pesce.

Per prepararla ci servirà della rucola, un’altra insalata a foglia a piacere, come la valeriana, pere, noci, finocchio, feta, zucchero e cipolla.

Per questa ricetta prepariamo delle cipolle caramellate, aggiungendo due cucchiaini di zucchero ad una cipolla media tritata e messa in padella con un filo d’olio. Tenendo una fiamma media e girando per pochi minuti, eviteremo che lo zucchero si bruci e hotel Remo un elemento interessante che legherà insieme l’insalata. Gli altri ingredienti non richiedono cottura, quindi procediamo a tagliare l’insalata, la pera e il finocchio molto finemente. Sgretoliamo la feta e tagliamo grossolanamente le noci con il coltello. Mischiamo bene tutti gli ingredienti e serviamo. Se siamo in cerca di ispirazione anche per il contorno in occasione delle festività natalizie, ecco come trasformare zampone e cotechino in un delizioso piatto da chef da leccarsi i baffi.

Non dimentichiamoci però delle bevande e scegliamo con cura il vino giusto da abbinare a pesce o carne per pranzi e cene importanti.