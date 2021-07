Se si dorme poco, male e per lunghi periodi c’è il rischio di sviluppare malattie cardiovascolari.

Il sonno è basilare per il benessere del nostro organismo.

Chi soffre di insonnia grave lamenta sonnolenza diurna, incapacità nello svolgere le attività quotidiane e spesso anche ansia e depressione.

In questo articolo spieghiamo perché 2 comuni disturbi mettono seriamente a rischio il cuore.

Ci sono persone che soffrono di insonnia a causa delle apnee notturne. Questa è una patologia cronica molto diffusa che porta a improvvise interruzioni del sonno, causate dalla mancanza di respiro. Anche se questi risvegli durano poco, e in genere la persona che ne soffre non li ricorda nemmeno, questi si possono verificare durante la notte anche decine di volte, e impediscono alla persona di dormire bene.

Se all’insonnia aggiungiamo altre patologie, come il diabete, allora il rischio per la propria salute diventa più grave.

Questi 2 comuni disturbi mettono seriamente a rischio il cuore

Secondo alcuni studi e in base ai dati raccolti in nove anni di osservazione, chi soffre di diabete e di insonnia grave, ha l’87% di possibilità in più di morire di infarto, rispetto a chi non ha il diabete o problemi di sonno.

Chi soffre di diabete ma non ha problemi di insonnia, corre un rischio di morire inferiore del 12 per cento, rispetto a chi soffre di entrambe le patologie.

Questa ricerca è stata effettuata oltre da diversi team di ricercatori anche da scienziati delle Università Northwestern University Feinberg School of Medicine. Quest’ultimo studio si è interessato delle apnee notturne analizzando 500.000 persone.

È stato riscontrato che queste, rappresentano un vero e proprio problema di salute. Chi soffre di apnee notturne resta senza respirare dai 10 secondi fini ad oltre un minuto.

Alla fine di ogni apnea, la pressione arteriosa sale improvvisamente provocando un picco di ipertensione, ed un piccolo risveglio. Tutto ciò incide negativamente sul riposo.

Quindi il diabetico ha un rischio cardiovascolare doppio se soffre di apnee notturne (OSAS). Secondo gli esperti, bisogna affrontare entrambe le patologie utilizzando maschere a pressione positiva per le OSAS e curando il diabete cambiando stile di vita e assumendo farmaci per la prevenzione delle complicazioni cardiovascolari.

Quando si è affetti (o si crede di essere affetti) da queste patologie si consiglia di consultare sempre il proprio medico di fiducia.

