Riunirsi per fare aperitivo al bar è un’ottima idea. Ma prepararlo in casa, specialmente in questi tempi così caldi, potrebbe essere ancora meglio. D’altronde, esistono tanti cocktail che richiedono pochi ingredienti per essere realizzati. Non bastano le mani per contare il numero di quelli che è possibile realizzare con soli due ingredienti. Qui proporremo le ricette di tre cocktail: il Greyhound e il Campari Orange.

2 cocktail con soli due ingredienti da servire agli ospiti per un aperitivo estivo

Il Greyhound

Prepararlo richiede 4 cl di vodka e 10 cl di succo di pompelmo rosa a porzione. Non richiede dolcificanti, quindi bisogna assicurarsi che il pompelmo sia abbastanza dolce da non comprometterne la riuscita. Per prepararlo bisogna lavare il pompelmo, spremerlo e filtrarne il succo. Conservarne delle fettine per decorare i bicchieri è una buona idea per presentarlo nel modo migliore. In seguito, riempire un tumbler con del ghiaccio e versare i due ingredienti, rimescolare piano ed eventualmente decorare il bicchiere.

In estate, se fa molto caldo, è preferibile alleggerire il cocktail aggiungendo della soda. In alternativa, aggiungere mezza parte di sciroppo di rosmarino e un rametto per decorare.

Campari Orange

È anche noto come Garibaldi, in quanto nato in omaggio all’eroe dei due mondi. Il colore rosso richiama la sua giubba e le arance la Sicilia, in riferimento allo storico sbarco. Questo rinfrescante cocktail ha bisogno di 7 cl di succo di arance rosse e 3 cl di Bitter Campari a porzione. Il modo migliore prepararlo è servirsi di arance fresche, spremerle e filtrarle sul momento. Chiaramente, anche in questo caso si consiglia di conservarne delle fettine da usare per decorare i bicchieri.

La ricetta consiste nel disporre dei cubetti di ghiaccio nel tumbler, versare il Bitter Campari e il succo di arancia rossa al suo interno e mescolare il tutto con un cucchiaino da cocktail. Alla fine, non resta che decorare il bicchiere e servirlo… certamente non da solo.

Per gli stuzzichini da affiancare ad uno di questi 2 cocktail con soli due ingredienti da servire agli ospiti per un aperitivo estivo c’è l’imbarazzo della scelta. Tutte quante altrettanto semplici da realizzare. Ad esempio, si può optare per delle polpettine croccanti alla trota, delle tartine al salmone affumicato o con avocado.