Ci sono 2 buoni motivi per comprare un titolo azionario del settore bancario come Banca Mediolanum: l’impostazione saldamente rialzista e l’ottimo rendimento del dividendo che è previsto essere staccato il 19 ottobre 2020. Per questa data, infatti, è previsto il pagamento di una cedola pari a 0,34€ che alle quotazioni attuali offre un rendimento del 5,2%.

Dal punto di vista degli analisti, invece, non giungono buone notizie. Allo stato attuale il consenso medio è Buy, ma con un prezzo obiettivo medio che esprime una sottovalutazione inferiore al 10%.

Le cose non vanno molto meglio se si considerano altri parametri per valutare la sopravvalutazione/sottovalutazione di Banca Mediolanum. Quando si va a confrontare il fair value del titolo calcolato con il metodo del discounted cash flow con le quotazioni attuali scopriamo che Banca Mediolanum è sopravvalutata di circa il 20%.

Qualora, invece, si utilizzi il metodo dei multipli degli utili si vede che la banca della famiglia Doris quota a sconto del 50% rispetto al settore di riferimento.

2 buoni motivi per comprare un titolo azionario del settore bancario, ma su quali livelli?

Banca Mediolanum (MIL:BMED) ha chiuso la seduta del 13 luglio in rialzo del 1,17% rispetto alla seduta precedente, a quota 6,5€.

Time frame giornaliero

La proiezione in corso è rialzista, ma è in bilico. Come si vede dalla figura seguente in area 6,47€ (linea tratteggiata) e in area 6,44€ (linea continua) passano due livelli chiave per la proiezione ribassista e rialzista, rispettivamente.

Al momento sembra prevalere la proiezione rialzista, ma una chiusura giornaliera inferiore a 6,47€ metterebbe in crisi lo scenario rialzista.

Da notare che allo stato attuale la massima proiezione rialzista passa in area 7,95€ per un potenziale apprezzamento del 20% rispetto ai livelli attuali.

Time frame settimanale

Su questo time frame non ci sono più ostacoli lungo il cammino che porta al I° obiettivo di prezzo in area 7,5025€. Una chiusura giornaliera superiore a questo livello aprirebbe le porte a una continuazione del rialzo fino al II° obiettivo di prezzo in area 10,983€. La massima estensione del rialzo in corso passa per area 14,47€.

Chiusure settimanali inferiori a 6,1771€ metterebbero in crisi lo scenario rialzista.

Time frame mensile

La tendenza mensile è rialzista, ma ha un ultimo ostacolo lungo il cammino che porta verso il I° obiettivo di prezzo in area 8,6583€. Gli obiettivi rialzisti a seguire sono quelli indicati in figura.

Un forte segnale rialzista si avrebbe nel caso di una chiusura mensile superiore a 6,8832€.

Chiusure mensili inferiore a 5,7792€ metterebbero in crisi lo scenario rialzista.

