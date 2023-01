2 azioni del Ftse Mib in ipercomprato: focus su Azimut, Finecobank e Unicredit

Nel corso di un forte rialzo di un titolo azionario, le quotazioni possono raggiungere livelli tali da trovarsi in una condizione di ipercomprato. Ma che cosa vuol dire ipercomprato? Vuol dire che il livello raggiunto da un indicatore di momentum lascia presagire la conclusione di un periodo di forte aumento dei prezzi a cui dovrebbe seguire un periodo di discesa o di consolidamento. Un errore da con commettere è pensare che se un’azione è in ipercomprato debba per forza scendere. Lo stato di ipercomprato, infatti, può durare anche molto a lungo. Ecco 2 azioni del Ftse Mib in ipercomprato sul time frame settimanale secondo l’indicatore RSI: Azimut e Unicredit.

Il titolo Azimut

Il titolo Azimut (MIL:AZM) ha chiuso la seduta del 20 gennaio a quota 22,80 euro, in rialzo del 2,01% rispetto alla seduta precedente.

Il rialzo partitolo sul titolo Azimut a partire da novembre 2022 è veramente spettacolare. Tuttavia, va anche detto che non è un exploit basato sul nulla. Il titolo, infatti, è uno dei migliori del Ftse Mib per ROA, ROE e ROI. Al momento, quindi, le medie sono saldamente incrociate al rialzo e non si vedono pericoli all’orizzonte.

Anche l’ipercomprato sul time frame settimanale non deve preoccupare. Come si vede anche dal grafico, infatti, un titolo azionario può restare a lungo in una situazione di ipercomprato senza che questo ne impedisca la crescita. Il rialzo, quindi, potrebbe continuare anche nelle prossime settimane fino a quando non verrà raggiunta la resistenza in area 27 euro. Visto quanto accaduto in passato, su questi livelli si potrebbe assistere a una prese di profitto.

Il titolo Unicredit

Il titolo Unicredit (MIL:UCG) ha chiuso la seduta del 20 gennaio in rialzo del 2,31% rispetto alla seduta precedente, a quota 14,958 euro.

L’impostazione del titolo Unicredit è saldamente rialzista e al momento non si vedono pericoli all’orizzonte. Anche se in ipercomprato, il rialzo potrebbe continuare anche nelle prossime settimane. Tutto, però, dipenderà da quanto accadrà in prossimità della resistenza in area 15 euro. Visto quanto accaduto in passato, su questi livelli si potrebbe assistere a una prese di profitto.

