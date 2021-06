Con l’aumento della temperatura aumenta anche il disagio di chi ha problemi di circolazione e spesso deve sopportare il tormento di gambe e caviglie gonfie. Tali sintomi rivelano la presenza di disfunzioni a carico del sistema vascolare per cui il flusso sanguigno incontra notevoli ostacoli da superare.

Sempre più di frequente capita di alzarsi al mattino privi di energia e di avvertire un senso di spossatezza, gonfiore e mal di testa. Al di là della varietà dei disturbi che si registrano però “Ecco il rimedio per dire addio a stanchezza, ipertensione e gambe gonfie”. E ciò perché nella maggior parte dei casi tali sintomi sono riconducibili ad uno stile di vita disordinato e ad un regime alimentare sregolato e ipercalorico.

L’affaticamento dei vasi sanguigni molto spesso infatti dipende dai depositi di grasso nelle arterie che rendono difficoltoso il raggiungimento degli organi vitali. Se si priva questi ultimi dell’ossigeno necessario è inevitabile che insorgano una serie di patologie croniche spesso gravi e più o meno invalidanti.

Eppure si potrebbe intervenire in qualunque momento per registrare immediatamente un cambiamento radicale e migliorare la qualità della vita quotidiana. Del resto “Sembra incredibile ma basta cenare a quest’ora per 3 mesi per abbassare la pressione alta, la glicemia e il colesterolo LDL”. Così come 2 al giorno sono sufficienti come rimedio naturale contro capillari visibili e vene varicose.

Per ridurre l’insorgenza di varici ed evitare che i capillari si rompano creando macchie antiestetiche sulla pelle ci sono diverse soluzioni. Ma in particolare preme ricordare il ruolo fondamentale che la vitamina C gioca nel contrastare l’avanzata della varicosi. Infatti si può partire già a tavola da un’alimentazione bilanciata per combattere contro questa malattia varicosa che porta alla dilatazione permanente delle vene. In particolare assicurano risultati soddisfacenti sia i bioflavonoidi e la vitamina C per contrastare o per prevenire la rottura di capillari e le varici.

Occorre tuttavia assumerne quotidianamente una giusta quantità in modo che tali sostanze svolgano una funzione di protezione della circolazione sanguigna. E per quel che riguarda la vitamina C basterebbe effettivamente consumare 2 kiwi al giorno per garantire all’organismo la dose sufficiente a tale scopo. Forse non tutti sanno infatti che il kiwi contiene addirittura più vitamina C delle arance e che aiuta a a contrastare anche spossatezza e gonfiore.

