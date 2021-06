2 acque aromatizzate che dissetano e fanno digerire più una per i bambini

Con il caldo e l’afa si ha sempre voglia di bere. Ed è giusto che sia così.

In condizioni normali l’ideale sarebbe bere almeno 2 litri di acqua al giorno. Ma in estate ne dovremmo bere anche di più perché con il sudore perdiamo tantissimi liquidi e tanti sali minerali. Bisogna quindi integrare tutte le sostanze perse.

Occorre però assumere i liquidi giusti. Evitare assolutamente gli alcolici ed anche le bibite gassate piene di zucchero e coloranti.

Dopo un po’ però l’acqua stanca. Ecco perché sono nate le acque aromatizzate con frutta, verdura ed erbe aromatiche. Vanno molto di moda e, infatti, ce le servono anche al bar, ma possiamo realizzarle anche a casa risparmiando sicuramente un sacco di soldi.

Prepararle è davvero molto semplice. L’importante è lasciare in infusione gli ingredienti prescelti almeno per una notte. L’ideale sarebbe una intera giornata per far assorbire bene profumi e sapori.

Gli abbinamenti che possiamo creare sono davvero infiniti. Oggi in particolare andremo a vedere paio di ricette molto interessanti più una tendente al dolce adatta per i più piccoli.

Acqua aromatizzata digestiva

In una brocca di vetro ben pulita sistemare 40 grammi di lamponi, la scorza di 1 limone non trattato e qualche ago di rosmarino fresco. Coprire con 500 ml di acqua e sistemare in frigorifero per almeno una notte. L’indomani la nostra acqua aromatizzata digestiva sarà pronta per essere degustata. Perfetta da offrire agli ospiti dopo un pranzo o una cena un po’ troppo abbondanti. Ottima anche per l’uso quotidiano quando facciamo fatica a digerire qualcosa.

Acqua aromatizzata dissetante

Per preparare l’acqua aromatizzata dissetante il procedimento di base è lo stesso visto prima. A cambiare sono soltanto gli ingredienti. In questo caso avremo bisogno di 40 grammi di pesche noci tagliate a fettine molto sottili, 40 grammi di more e un rametto di timo fresco.

Acqua aromatizzata alle fragole

Proprio come noi adulti, anche i nostri bambini hanno bisogno di bere tanto e più del solito. Ovviamente non gradiscono l’acqua insapore. Che fare dunque per convincerli a non bere bibite colorate e tè freddo industriale pieno di inutili zuccheri? Proponiamo loro questa ottima acqua aromatizzata alle fragole! Per 1 litro di acqua ci servono 5 fragole fresche. E se proprio volessimo zuccherare un pochino possiamo aggiungere un cucchiaino di zucchero di canna o di miele.

Consumare l’acqua aromatizzata entro un paio di giorni e non congelare.