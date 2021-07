Il mondo del lavoro è in continua evoluzione e le grandi aziende hanno ricominciato finalmente ad assumere. Tra alti e bassi, sembra esserci uno spiraglio per tutti quei giovani (e non solo) che sono in attesa di un’occupazione da diverso tempo.

A questo proposito, siamo felici di far sapere ai nostri Lettori che è in arrivo un’incredibile opportunità di lavoro per chi sogna di volare! Difatti, la famosissima compagnia aerea low cost Ryanair ha annunciato l’intenzione di assumere 2.000 piloti nel prossimo triennio.

Le nuove assunzioni rispondono ad una duplice esigenza della nota compagnia irlandese. Da un lato, la necessità di pilotare i nuovi aerei acquistati dalla stessa Ryanair, dall’altro garantire una ripresa dopo la crisi da Covid 19.

Vediamo nel dettaglio come è possibile candidarsi e a chi è rivolta la selezione.

2.000 posti di lavoro in questa importante azienda per candidati di ogni età

La selezione si rivolge sia a piloti esperti che ad aspiranti tali, i quali frequenteranno un apposito corso di formazione da avviare già nel 2021. Nello specifico, le posizioni richieste sono cadetti, ufficiali e capitani, ciascuno a seconda dell’esperienza maturata al momento dell’assunzione.

Per candidarsi, è sufficiente andare nell’apposita sezione Career del sito web di Ryanair. In questa pagina, sarà possibile trovare tutte le offerte di lavoro in ogni parte del mondo. Così potranno cercare non soltanto gli aspiranti piloti, ma anche gli ingegneri, gli esperti di Sales e Marketing e tanti altri.

Qualche considerazione e un po’ di sano ottimismo

La pandemia ha stravolto le nostre vite e le nostre abitudini quotidiane. Come i ristoratori e gli albergatori, gli operatori del settore aereo sono tra quelli che ne hanno subito le conseguenze peggiori. Tuttavia, come ogni evento umano e non, anche questo è destinato a scomparire e siamo certi che ciò avverrà presto. Intanto ci accontentiamo di sapere che sono in arrivo 2.000 posti di lavoro in questa importante azienda per candidati di ogni età. Una buona notizia e un passo in avanti verso il tanto agognato ritorno alla normalità.