Il Gratta e Vinci è uno dei modi più veloci per cercare di dare una svolta alla propria vita. Ne esistono di diversi tipi e per ogni tasca. Dobbiamo fare attenzione, però, perché ci sono degli errori che, in buona fede, potremmo fare e che ci danno meno possibilità di diventare milionari. Ecco quali.

Chissà in quanti si sono ritrovati, sotto l’albero di Natale, un Gratta e Vinci. Infatti, da qualche anno, è diventato un simpatico regalo quello di donare un tagliando della lotteria istantanea, sperando di portare fortuna. E, a leggere certi commenti sui social, qualcuno ha passato davvero un Buon Natale.

Infatti, il Gratta e Vinci, per tanti, è il modo più immediato per provare a cambiare la propria vita. Si compra il tagliando e si spera di aver azzeccato quello giusto, che sistemi il nostro conto corrente. Fosse facile vincerebbero tutti, ma come sappiamo non è così. E, da questo punto di vista, bisogna fare attenzione a non esagerare, o il rischio ludopatia è dietro l’angolo.

Ecco quali sono gli errori più comuni che si commettono con il Gratta e Vinci

Se vuoi diventare milionario con il Gratta e Vinci ecco gli errori che non dovresti mai fare con un tagliando istantaneo. Prima di tutto, credere che ogni Gratta e Vinci sia uguale ad un altro. Quando si vanno a comprare, spesso ci facciamo condizionare da quello che ci viene proposto. O dal colore e dalle immagini dei tagliandi esposti. Ed è un errore.

Ogni Gratta e Vinci ha probabilità di vincita diverse. Ci sono Gratta e Vinci più vincenti di altri. E, per questo, dovremmo essere informati su quelli con possibilità maggiori di vincita. E chiedere al tabaccaio o all’edicolante esattamente quel tipo di Gratta e Vinci.

Questo è un errore molto comune che in tanti fanno ed è un peccato

Un altro errore tipico, quando si va a comprare un Gratta e Vinci, è farci condizionare. Da cosa? Dal cartello “appena vinti xxx euro al Gratta e Vinci”. Qui, in genere, scatta una doppia reazione inversa. La prima, che ci fa dire che se uno ha appena vinto, allora è inutile comprare un tagliando. L’altra, all’opposto, che quella è una ricevitoria fortunata e che quindi dovremmo comprare il tagliando.

Che in una ricevitoria si sia vinto oppure no un premio, non influisce sui Gratta e Vinci da vendere. È una questione di statistica. Per capirsi. Potrebbero esserci due biglietti vincenti con premi consistenti, uno vicino all’altro, oppure non essercene del tutto. Non facciamoci, dunque, ingannare dal cartello.

Se vuoi diventare milionario con il Gratta e Vinci evita queste errate convinzioni

Non è solo l’unico errore che commettiamo. Un altro sbaglio è quello di farci condizionare dal luogo. Li compriamo lontano da casa perché pensiamo che, chissà per quale motivo, ci sarebbero più possibilità. Come la convinzione che negli autogrill si possa vincere di più. Non è così. Per lo stesso motivo della casualità, i biglietti vincenti potrebbero essere anche nel tabaccaio sotto casa nostra.

Quindi, evitare di prenderli vicino a noi per puntare su altri paesi potrebbe essere un errore. Dobbiamo sempre ricordarci che la distribuzione è assolutamente casuale. Insomma, non facciamoci pentire della scelta fatta. In pratica, se avessimo intenzione di comprare il nuovo Buon 2023, non facciamoci condizionare da errate convinzioni.