Allerta per una nuova incredibile truffa che prende di mira soprattutto donne e anziani

Molti casi sono stati segnalati a Roma ma si tratta di un raggiro che è avvenuto anche in altre parti d’Italia. Come spesso accade, i malintenzionati mettono in pratica i loro loschi intenti nei confronti delle persone che ritengono più vulnerabili.

L’obiettivo è dunque quello di far conoscere a più gente possibile questo nuovo sistema che viene adottato per derubare ignari passanti. Vediamo insieme in cosa consiste la truffa delle chiavi e come proteggerci.

Allerta per una nuova incredibile trovata con cui i malviventi mettono a segno dei furti

Il luogo in cui maggiormente sono stati segnalati questi tentativi di furto sono i parcheggi dei supermercati. Si tratta di posti maggiormente frequentati da anziani e donne che, secondo i truffatori, sono i soggetti più facilmente raggirabili.

Tuttavia si tratta di un sistema che potrebbe far cadere in inganno chiunque, essendo basato su un attimo di distrazione.

Dopo aver fatto la spesa siamo solitamente impicciati con sacchetti, carrello e chiavi. In questi momenti siamo vulnerabili perché distratti ed a volte di fretta.

Come agiscono i truffatori per sottrarci borsa o portafogli

Chi è stato vittima di questo inganno ha segnalato la presenza di 3 soggetti sospetti. L’iter di azione è stato sempre lo stesso. Non appena la vittima designata entra in auto e appoggia la borsa o i propri oggetti personali sul sedile posteriore o laterale, la truffa inizia.

Uno dei malfattori si avvicina al conducente dicendo che vicino all’auto ci sono delle chiavi per terra e chiedendo se siano del malcapitato. Istintivamente la persona apre lo sportello per verificare se siano le sue.

A questo punto il complice ruba la borsa che si trova in un altro punto dell’automobile. Il terzo soggetto aspetta i due compari a bordo di una macchina, pronto per fuggire. In alcuni casi i malviventi sono stati arrestati ma è capitato anche che siano riusciti a dileguarsi e non sia stato possibile recuperare il bottino.

Cosa fare per proteggerci da rapine e raggiri

Per proteggere te ed i tuoi cari la prima cosa da fare è condividere al massimo queste notizie. Mettere tutti in allerta per una nuova incredibile truffa è il modo migliore per tutelarci.

In secondo luogo dovremmo mettere in pratica delle buone abitudini da adottare sempre, anche quando non ci sembra di essere in una situazione di pericolo. Una volta entrati in auto sarebbe opportuno bloccare le portiere in modo che dall’esterno non possano venire aperte. In particolare è utile chiudere le sicure degli sportelli quando vi sono degli oggetti personali o borse appoggiate. Saremo così al riparo anche da scippi imprevisti durante le soste ai semafori o in mezzo al traffico cittadino. Attivare la chiusura centralizzata consente di preservare anche ciò che abbiamo all’interno del portabagagli. Inoltre, se qualcuno dovesse instillarci il dubbio di aver perso qualcosa di personale, sarà meglio verificare nella propria borsa restando all’interno della vettura. Scendendo dall’auto esporremmo anche la nostra persona ad eventuali pericoli. Essere prudenti può metterci al riparo da situazioni rischiose che possono diventare fatali.