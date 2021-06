È stata premiata per 17 volte di seguito alla faccia della scaramanzia questa splendida ed economica meta delle prossime vacanze. Nonostante ciò, è ancora lontana dal turismo di massa, almeno non nelle date più calde delle estati nostrane. Anzi stando agli stessi turisti questa meravigliosa località della Costa dei Gelsomini riesce a proporre dei prezzi ancora abbordabili anche in alta stagione. 17 premiazioni consecutive tra i profumi di bergamotto in questo cristallino mare economico che andiamo a vedere in questo articolo.

17 premiazioni consecutive tra i profumi di bergamotto in questo cristallino mare economico

Ci troviamo in quel di Roccella Jonica in provincia di Reggio Calabria. D’accordo il viaggio sarà magari lungo per la maggior parte dei nostri Lettori, ma almeno una volta nella vita questa zona vale una visita. Lo testimoniano le premiazioni meritate di Bandiera Blu che riconoscono continuamente la bellezza di queste acque. È da tutti considerato uno dei mari più belli della penisola e particolare molto apprezzato nell’aria aleggia oltre allo iodio un inebriante profumo di bergamotto.

Tante altre premiazioni

Un po’ come CR7 e Lionel Messi anche Roccella Jonica continua a fare incetta di premi, considerando anche la Bandiera Verde per bambini e le Quattro Vele. Riconoscimento quest’ultimo da parte di Legambiente per spiagge e mare più belli e puliti. Le spiagge qui sono davvero grandi e permettono di rilassarsi con le famiglie lontano dallo stress della città. Bello anche il borgo antico dominato dal Castello Carafa a testimoniare l’importanza strategica di questa zona addirittura dai tempi della Magna Grecia.

Soggiornare a Roccella Jonica

Dicevamo che la strada è lunga ma è ben ripagata dalla bellezza del luogo, dalla bontà della cucina e dalla simpatia della sua gente. Ma non solo perché qui le sistemazioni anche in pieno Ferragosto costano meno che da molte altre parti. Sul web troveremo parecchie possibilità di soggiorno anche nei B&B molto quotati e apprezzati dai turisti che lasciano ogni anno ottime recensioni. Prezzi che calcolati sulla settimana di Ferragosto portano a una cifra non certo elevata di 65 euro a camera per notte. Davvero un ottimo rapporto prezzo qualità per la bellezza del luogo in cui ci troviamo.

