Secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità sono circa 3 miliardi le persone che soffrono di parassiti intestinali. La maggior parte non ne ha la minima idea. Dunque vediamo i 15 sintomi che indicano che abbiamo i parassiti intestinali e come eliminarli.

Cosa succede

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina Fit, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Quando l’intestino viene colonizzato dai parassiti il cibo che mangiamo non viene assorbito correttamente. Inoltre questi “animaletti” impediscono il corretto smaltimento delle tossine. Il nostro organismo per difendersi si mette in allerta. Questo causa infiammazioni di vario genere. Se i parassiti non vengono eliminati si può rischiare addirittura un’occlusione intestinale.

Questi sono i segnali più comuni che il corpo ci manda sono:

Voglia eccessiva di cibo o, al contrario, perdita di appetito; Perdita di peso; Mal di stomaco; Stipsi o diarrea; Fluttuazioni di zucchero nel sangue; Disturbi del sonno; Dolori muscolari o alle articolazioni; Fatica e stanchezza; Carenza di ferro o anemia; Frequenti infezioni batteriche, fungine o virali; Sangue nelle feci; Nausea o vomito Diminuzione del desiderio sessuale Ansia e depressione; Disturbi della pelle con eruzioni cutanee.

Chi è interessato ad approfondire i disturbi della pelle può consultare questo articolo.

15 sintomi che indicano che abbiamo i parassiti intestinali e come eliminarli

In commercio esistono dei medicinali per sbarazzarsi dei parassiti intestinali. Il medico curante saprà indicare quale scegliere. Tuttavia si può ricorrere anche a “dei rimedi delle nonne” per provare a risolvere il problema.

Sia la medicina tradizionale che i rimedi antichi sono d’accordo sul fatto che un’alimentazione corretta può essere un valido aiuto. Dunque è utile assumere dei probiotici che aiutano a mantenere sano l’apparato digerente. Facciamo quindi in pieno di Lactobacillus e bifidobatteri. In questa maniera i parassiti intestinali hanno meno possibilità di diffondersi. Un’integrazione poi di vitamina C e Zinco rafforzano il sistema immunitario per contrastare le infiammazioni che insorgono.

I rimedi delle nonne suggeriscono di affiancare ad una corretta alimentazione degli infusi a base di erbe. Fra le più efficaci ci sono l’aglio, i chiodi di garofano, l’origano, il timo, l’anice, la menta e le foglie di olivo.

Approfondimento

Pochi sanno che è questo l’antiossidante naturale per la salute di cuore e arterie