“Una mela al giorno toglie il medico di torno”, recita un celebre proverbio. Ma se invece alla mela provassimo ad aggiungere anche cocco, albicocche e ciliegie? Noi di ProiezionidiBorsa lo abbiamo fatto e oggi presenteremo una ricetta eccezionale che unisce il gusto e le proprietà benefiche di questi frutti. E bastano 15 minuti e 4 frutti di stagione per il dolce che farà impazzire tutti.

Gli ingredienti per le mele al cocco

La ricetta che presenteremo sono le mele caramellate al cocco. Per prepararle ci basteranno soltanto 15 minuti a cui vanno aggiunti 20 minuti per la cottura.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina Fit, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Per 6 porzioni serviranno:

600 gr di mele rosse;

100 gr di cocco secco grattugiato;

60 gr di marmellata di albicocche senza zucchero ;

50 gr di biscotti secchi;

60 gr di marmellata di ciliegie;

un bicchiere di vino bianco;

60 gr di zucchero.

15 minuti e 4 frutti di stagione per il dolce che farà impazzire tutti: la preparazione

Innanzitutto accendiamo il forno a 200 gradi e facciamolo scaldare per qualche minuto. Nel frattempo iniziamo a preparare le mele. Poi laviamole bene sotto l’acqua corrente e rimuoviamo sia la buccia che i torsoli. Dovremo creare un vero e proprio “buco” centrale.

Non appena abbiamo terminato la pulizia mettiamo le mele in una teglia nella quale avremo precedentemente appoggiato un foglio di carta forno bagnata. Il foro deve essere rivolto verso l’alto. Versiamo poi anche il vino nella teglia e spolveriamo le mele con lo zucchero. A questo punto siamo pronti per i 20 minuti di cottura.

Trascorso questo tempo togliamo le mele dal forno e le facciamo intiepidire. Mentre aspettiamo, spezzettiamo i biscotti e mischiamoli al cocco. Prima che le mele si siano raffreddate spennelliamole all’esterno con la marmellata di albicocche e rotoliamole nella miscela di cocco biscotti. Disponiamole su un piatto da portata e completiamo il piatto riempiendo il foro con la marmellata di ciliegie.

Siamo pronti infine per servire e stupire la platea. Per esaltare il gusto del dolce lo chef consiglia un bicchiere di prosecco o uno spumante extra dry.

E se siamo amanti dei dolci veloci e freschi possiamo provare il budino alle pesche e i bignè ripieni di gelato.