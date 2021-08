Impossibile pensare all’estate senza immaginare qualche piatto a base di frutta e dal perfetto contrasto tra dolce e salato. Tra i frutti che offrono tantissimi abbinamenti spettacolari in cucina ci sono i fichi. Il loro sapore delicato sposa perfettamente pietanze dolci e salate. La Redazione di Cucina di ProiezionidiBorsa ha, quindi, selezionato 15 gustosissime ricette con questo straordinario frutto di agosto dal sapore sorprendente. Si tratta di piatti dolci e salati, che rendono il fico ottimo nella preparazione di antipasti, primi e secondi piatti e, ovviamente, di dolci!

Come usare i fichi per antipasti e primi deliziosi

Ecco subito un’interessante idea che rende protagonisti i fichi in un antipasto. Per questa portata il pane da accompagnamento è fondamentale. Suggeriamo, quindi, di pensare a un pane aromatizzato ai fichi e all’uvetta, con cui realizzare tartine dal gusto indimenticabile.

Sempre come antipasto è possibile tagliare a metà i fichi e ricoprirli con ricotta ovina e marmellata di carote. Per impreziosire ancor più il gusto, basta aggiungere un po’ di trito di peperoncini piccanti.

La terza idea è un piatto da servire come antipasto o come secondo. I fichi sono buonissimi, infatti, se usati nella preparazione di una torta salata, in abbinamento al gusto forte delle sarde conservate nel peperoncino. Suggeriamo di usare come base la pasta frolla o una sfoglia abbastanza sottile.

Consigliamo, come primo piatto, di sperimentare: linguine ai fichi e pancetta, farfalle con crema di peperoni e fichi o pasta con fichi neri e salsiccia.

Per passare ai secondi a base di questo frutto, una possibile ricetta estiva sono straccetti di tacchino con mandorle e fichi. Le persone che non amano il gusto del tacchino possono sostituirlo con piccoli bocconcini di pollo. Quest’ultimo tipo di carne è perfetto anche da battere per preparare dei buonissimi involtini di fichi, pinoli e speck. È possibile usare quasi ogni tipologia di carne e avvolgerla nel prosciutto crudo e fichi.

Per il dolce, oltre a questo delizioso semifreddo a base di fichi e mandorle, suggeriamo gustosi dischi di sfoglia con fichi e pere oppure, ancora, un tiramisù ai fichi. Squisiti anche i fichi secchi ricoperti di cioccolato fondente o una torta di fichi e pinoli.