Quella sanitaria è, come tutte le altre, insieme una vocazione e una realizzazione umana e professionale. In quest’ambito illustriamo delle occasioni interessanti offerte da alcuni ospedali dell’Umbria. Precisando che non tutte e non sempre sono rivolte a medici, infermieri e affini. Questo sarà in particolare il caso del secondo concorso che andremo ad esporre in questa sede.

Ma passiamo al dunque: 141 posti di lavoro a tempo indeterminato con possibilità di carriera per i più meritevoli e pronti a mettersi in gioco.

I 94 posti mesi a bando dall’AUSL Umbria – 1

Il primo concorso (G.U. n. 28 del 9 aprile) è quello pubblicato dall’AUSL Umbria-1. Mira alla copertura a tempo indeterminato di 94 posti di Operatore Socio-Sanitario (OSS), cat. B. Il bando è gestito congiuntamente dalle aziende sanitarie e ospedaliere del SSR umbro.

Nel dettaglio, i 94 posti messi a concorso sono così ripartiti:

a) 29 posti per l’AUSL Umbria 1;

b) 20 posti per l’AUSL Umbria 2;

c) 20 posti per l’AO di Perugia;

d) 25 posti per l’AO di Terni.

In ognuna delle quattro destinazioni finali vigono alcune riserve di posti così come minuziosamente dettagliate nel bando.

Tra i requisiti di carattere generale e specifici, ricordiamo la cittadinanza italiana (e relative eccezioni) e l’attestato di qualifica di Operatore Socio-Sanitario (OSS).

La domanda di partecipazione al concorso va redatta in carta semplice secondo l’allegato schema e andrà inviata (firmata e datata) esclusivamente con PEC. Domanda e relativi allegati andranno pertanto scansionati e inviati nel formato PDF.

Al netto dell’eventuale preselezione, che dipenderà dal numero di domande saranno inviate, ci saranno due prove d’esame.

Una prima prova pratica, consistente nell’esecuzione di tecniche specifiche connesse alla qualificazione professionale richiesta.

A seguire ci sarà la prova orale, vertente su una serie di materie. Tra esse citiamo: elementi di legislazione sanitaria, di diritto del lavoro, a contenuto socio-assistenziale e previdenziale; elementi d’igiene, etc.

Il concorso per 47 collaboratori amministrativi a Terni

Sempre in Umbria, l’Ospedale di Terni ha indetto un concorso a tempo indeterminato per 47 collaboratori amministrativi professionali, categoria D. I posti messi a concorso sono così ripartiti: 7 posti all’A.O. Santa Maria di Terni; 20 presso l’USL Umbria 1 e 5 nell’USL Umbria 2; infine 15 presso l’A.O. di Perugia.

Come specificato dal bando, sui vari posti operano le riserve di posto a beneficio dei volontari delle FF.AA. e dei dipendenti dell’Ente assunti in altre categorie.

Diamo un rapido sguardo ai requisiti chiesti per la partecipazione. Troviamo: la cittadinanza italiana (al netto delle eccezioni elencate nel bando), l’età compresa tra i 18 e i 65 anni, l’idoneità psicofisica e il godimento dei diritti civili e politici. Ancora, il non essere stati destituiti o dispensati in passato da un impiego presso la P.A. per i motivi specificati nel bando.

Il concorso è riservato a laureati in Economia o Scienze Politiche o Giurisprudenza o equipollenti. Si richiedono inoltre una buona conoscenza dell’inglese e una buona dimestichezza delle più moderne applicazioni informatiche.

Al netto dell’eventuale prova preselettiva, il concorso prevede la valutazione dei titoli e tre prove d’esame: una scritta, una pratica e una orale.

Il termine d’invio (esclusivamente online mediante la procedura prevista dal bando) delle domande scade il prossimo 10 maggio.

