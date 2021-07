L’assistenza sanitaria pubblica è un diritto tutelato dalla Costituzione italiana. I tagli alla spesa pubblica, però, hanno reso talvolta difficoltoso l’accesso ad alcune analisi anche per i tempi d’attesa in alcuni casi assai lunghi.

Per avere un primo strumento di indagine diagnostica, tuttavia, possiamo recarci presso la nostra farmacia di fiducia.

14 test di autodiagnosi che possiamo trovare in farmacia

Ovviamente questi test devono essere nella quasi totalità dei casi seguiti da un’indagine diagnostica più approfondita presso le strutture sanitarie preposte.

Test sierologico o antigenico per il Covid

Gravidanza e menopausa e altri test ginecologici

Il più celebre autotest è probabilmente quello di gravidanza ma in farmacia troviamo anche quello per la menopausa. Questo test rileva il livello dell’ormone follicolo-stimolante FSH nelle urine. La risposta viene fornita in 5 minuti.

A questi test di indagine ormonale si aggiunga anche il test di ovulazione. Questo test, venduto in farmacia senza prescrizione medica, identifica i 4 giorni migliori per restare incinta.

Di contro sono in commercio anche test che indicano i giorni in cui sicuramente non si può rimanere incinta. Questo sarebbe classificabile più come metodo contraccettivo.

Altro strumento di autodiagnosi è il tampone vaginale per rilevare infezioni ginecologiche.

Glucosio, trigliceridi e colesterolo

Fra i primi test di autodiagnosi, troviamo le strisce per la misurazione del glucosio o glicemia tramite apposito glucometro. Consiste in un pungidito e nell’analisi del sangue capillare.

Stesso metodo di analisi per i test di misurazione dei trigliceridi e del colesterolo. Questi test forniscono una risposta in massimo 60 secondi e hanno un margine d’errore inferiore al 10%.

Test urine

Questo tipo di test è quasi completo e si effettua con strisce su campione d’urina. Si rileva la presenza nelle urine di proteine, sangue, leucociti, nitriti, glucosio, chetoni, pH, peso specifico e bilirubina.

Test antidroga

I test antidroga sono effettuabili su un campione di saliva o di urina. Rilevano cocaina, anfetamine, meth-anfetamine, marijuana, oppiacei. Sono sempre consigliate analisi di laboratorio perché ricorrono in questo caso molte variabili (peso, altezza, ecc.)

Test sangue occulto nelle feci

Utilissimo sistema diagnostico domestico che trova applicazione anche nei percorsi di screening oncologico delle Aziende Sanitarie.

Test HIV

Questo test rileva la presenza di un’infezione da HIV contratta almeno tre mesi prima del test.

Test streptococco

Si tratta di un test antigenico, ovvero che rileva la risposta immunitaria provocata dall’eventuale presenza del batterio. In 4 minuti si può sapere, tramite tampone, se un’infiammazione della faringe sia dovuta al batterio dello streptococco, con scarsissimo margine di errore.

Test helicobacter pylori

Il rilevamento di questo batterio nelle feci può comportare la presenza di un’ulcera peptica o duodenale. Si tratta sempre di un test antigenico.

Ecco, dunque, quali sono i 14 test di autodiagnosi che possiamo trovare in farmacia acquistabili senza prescrizione medica.