Da tempo il detonatore-Covid sta portando giustamente alla crescita degli organici ospedalieri da Nord a Sud del Paese. In tal senso, in questa sede la Redazione di ProiezionidiBorsa esporrà tutte le novità in merito a 120 posti di lavoro a tempo indeterminato a chi ha questi requisiti. Scopriamo insieme quali sono.

Il bando di concorso della ASL Napoli 3 Sud

È stato appena pubblicato un bando di concorso pubblico, per titoli e esami, da parte della ASL Napoli 3 Sud, Torre del Greco.

Con tale procedura concorsuale si mira ad assumere 120 infermieri a tempo indeterminato, categoria D. Il 30% di questi posti messi a concorso (ossia 36) sono riservati ai volontari delle FF.AA. e congedati senza demerito dalle ferme contratte.

Requisiti di carattere generale e specifici richiesti dal concorso

Nel rispetto delle norme sulle pari opportunità fra uomini e donne, il concorso prevede questi due requisiti generali di ammissione:

a) la cittadinanza italiana, fatte salve le equiparazioni previste per legge, oppure la cittadinanza di uno degli Stati UE;

b) l’idoneità fisica per l’espletamento delle mansioni.

Il bando afferma inoltre che non possono accedere all’impiego tutti coloro che siano stati esclusi dall’elettorato attivo. O che siano stati dispensati dall’impiego presso una P.A. per aver ottenuto l’impiego mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

Accanto ai requisiti di natura generale troviamo poi i seguenti di natura specifica:

a) possesso di laurea di primo livello in Scienze Infermieristiche(L/SNT1) ovvero Diploma universitario di Infermiere;

b) iscrizione all’Albo professionale. I candidati al concorso dovranno allegare, nella procedura online, l’iscrizione ovvero la richiesta di iscrizione all’Albo.

Sia i requisiti del tipo generale che specifici dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda.

Ulteriori dettagli sui 120 posti di lavoro a tempo indeterminato a chi ha questi requisiti

Vediamo a questo punto i termini e le modalità di presentazione della domanda di ammissione al concorso.

Le domande di partecipazione dovranno essere prodotte solo per il canale online. Come afferma il bando, si accede alla relativa pagina di registrazione e si inseriscono i dati richiesti. Completata con successo tale fase, si passa all’iscrizione online vera e propria, seguendo sempre tutte le indicazioni riportate dalle maschere che compariranno al candidato.

In merito al termine ultimo di presentazione della domanda, questo è stabilito entro e non l’11 febbraio 2021.

Le prove d’esame previste

Continuiamo sempre in merito ai 120 posti a tempo indeterminato a chi ha questi requisiti. Il bando di concorso prevede, per i soli ammessi alla procedura concorsuale, una prova scritta, una pratica e infine una orale.

La prova scritta verterà sulle materie legate alla professione e potrà consistere anche soluzione di quesiti a risposta multipla e/o sintetica. Quella pratica sarà impostata nell’esecuzione di tecniche specifiche oppure di predisposizione di atti pertinenti alla mansione. Infine la prova orale sarà tutta incentrata sugli stessi argomenti di cui alla prova scritta e quella pratica.

In particolare, ai candidati saranno assegnati fino a 30 punti massimi per la componente titoli e fino a 70 punti massimi per la componente prova d’esame.

Ecco dunque illustrati in estrema i dettagli in merito ai 120 posti a tempo indeterminato, a chi ha questi requisiti. Infine, nell’articolo di cui al link indichiamo quale percorso scolastico garantisce successo, lavoro e carriera.