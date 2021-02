Tra sei 6 mesi giungerà Ferragosto 2021, che quest’anno cadrà di domenica. Come organizzarsi per quella data? Ognuno ha i suoi gusti e le sue preferenze. Di certo qualunque idea di fondo necessiterà di soldini disponibili per poterla rendere concreta.

Vediamo come procurarci un minimo di provvista economica per quella data. Ci chiediamo: 100mila euro investiti a sei mesi quanto frutteranno a Ferragosto 2021?

La soluzione conto deposito

Consideriamo che i titoli di Stato hanno rendimenti negativi fino alle scadenze a 5 anni. Invece i Buoni postali, pur maturando interessi già dal 1° giorno d’acquisto, li riconoscono almeno dopo il 1° anno (è il caso del Buono ordinario).

Gli investimenti azionari o in strumenti quali ETF e fondi comuni d’investimento, non danno invece certezze assolute. Nel senso che tra 6 mesi potrebbero aver guadagnato il 10%, oppure averlo perso per strada. A voler restare sul sentiero sicuro, optiamo pertanto per il conto deposito (CD).

Nell’articolo di cui qui il link abbiamo illustrato qual è il miglior CD adatto per il piccolo investitore.

Quanto renderebbe il conto deposito in 6 mesi?

Ipotizziamo un correntista con una disponibilità di 100mila euro. Quanto incasserebbe mettendo a vincolo la sua liquidità per 180 giorni?

Spulciando i rendimenti di vari intermediari, abbiamo visto un primo CD, del tipo libero, che offre l’1% lordo a 1 anno. Quindi tra 6 mesi il guadagno lordo sarebbe pari a 500 euro, a cui andrà sottratto il 26% delle tasse sugli interessi. Passando ai calcoli: euro 500,00 – (26% X 500) = 370 euro (circa).

Su questo CD non si pagano spese di gestione, apertura e chiusura, versamento e prelievo. Ritirando tutto a Ferragosto poi non si pagherebbe neanche l’imposta di bollo a dicembre. Meglio, ci sarebbe solo 1 euro da pagare a fine anno se dopo gli ipotetici 6 mesi non si destinano più altre somme sullo strumento.

Un secondo CD che abbiamo trovato in rete offre sempre l’1% annuo lordo ed è un semi-libero. Nel senso che le somme sono disponibili (senza alcuna penale) dopo 32 giorni dalla richiesta al c/c di appoggio del deposito.

Poi anche in questo caso non ci sono costi di gestione e gli interessi lordi e netti sono all’incirca uguali a quelli di cui al caso precedente.

Certo, il Lettore potrebbe obiettare che non è da tutti disporre 100mila euro sul proprio c/c. Ed è vero.

Tuttavia, il nostro obiettivo non è quello di fare noi i conti in tasca di chi possiede simili cifre. Quanto invece dimostrare che a volte anche la piccola iniziativa può essere ripagata. Con (scarsi) 370 euro netti in 6 non si compra un weekend alle Maldive. Ma forse un weekend per due persone a portata di mano, sì.

Parimenti potrebbe essere il caso di chi ha invece solo 50mila euro sul c/c. Ritrovarsi dopo 180 giorni di deposito (peraltro libero!) con quasi 180 euro netti non costituisce uno stravolgimento esistenziale. Ma è dalle piccole mosse che poi si instaurano le buone abitudini. Tipo quella di non lasciare sul c/c simili giacenze (50 o 100mila euro) per lungo tempo. Ma preoccuparsi invece di farli fruttare al meglio.

