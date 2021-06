Un animale domestico ci tiene tanta compagnia durante la giornata. Specialmente tutti coloro che posseggono un cane, sanno la relazione e l’affetto che si instaura tra cane e padrone.

Un legame indissolubile, un amore sincero ed un’amicizia senza scopi o fini vari. Già con alcuni sguardi o tramite alcuni comportamenti il nostro cane ci testimonia tutto il suo amore verso di noi.

Da parte nostra, questo è ricambiato dalle cure necessarie per mantenere il cane in salute e fargli vivere una vita migliore insieme a noi.

Alcuni di questi gesti, riguardano proprio la cura del nostro animale domestico. Un bel bagno, la spazzolatura del pelo o tagliare le unghie possono sembrare delle seccature ma in realtà sono essenziali per il benessere del nostro cane.

Specialmente in estate, quando le temperature sono abbastanza elevate, ci sono dei comportamenti da seguire, per evitare inutili sofferenze al nostro amico a 4 zampe.

1000 dubbi e poche certezze sulla corretta igiene del cane in estate

Quante volte bisogna fare il bagno al cane? Una domanda che ci facciamo in molti, considerando che vogliamo garantire una corretta igiene al nostro animale a 4 zampe.

In realtà non esiste una risposta universale ed esaustiva per ogni tipologia di cane. Gli esperti ci dicono che quando si parla di tolettatura molto dipende dal tipo di pelo e dalle sue caratteristiche. Ecco perché spesso abbiamo 1000 dubbi e poche certezze sulla corretta igiene del cane in estate.

Un mito però da sfatare è quello che il cane non deve essere lavato frequentemente. In realtà, proprio come noi, il cane entra a contatto con smog e polveri, però quest’ultimo non è in grado di eliminare le scorie. Il motivo risiede nel fatto che il cane non può eliminarle perché non ha sudorazione.

Queste differenze con noi umani e tante altre spesso ci fanno chiedere quante volte e come bisogna fare il bagno al cane in estate.

In casi eccezionali, come ad esempio in estate, un cane può essere lavato più spesso del solito. Ma solo però se si usano i giusti detergenti. Questi devono essere espressamente per animali, quindi da bandire gli shampoo umani, a causa del ph diverso. Il giusto compromesso sarebbe quello di lavare il cane ogni 25-30 giorni.

Approfondimento

Attenzione a cosa dice la legge sul guaito molesto del cane in condominio