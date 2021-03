Dopo un anno di snervante attesa, il mercato del lavoro dovrebbe decollare alla grande. I motivi sono presto detti:

a) il programma di vaccinazioni consentirà, prima o poi, la ripresa a pieno regime di tutte le attività commerciali;

b) il nuovo Esecutivo dovrebbe ricevere le prime tranche dei fondi del Recovery Fund. Una vagonata di soldi che faranno da volano per imprese, nuovi progetti e posti di lavoro;

c) riprenderà la macchina delle assunzioni, pubbliche e private. Tanti (o tutti?) vogliono lasciarsi la crisi alle spalle e dare vita a una nuova era.

Con la mente rivolta a chi è in attesa del lavoro, presentiamo 100 posti di formazione gratis utili per trovare lavoro da vincenti.

Le professioni più richieste

Inutile girarci intorno: le aziende cercano eccellenze umane, persone in grado di fare la differenza. Gente capace di creare e di apportare valore aggiunto. In un mondo in cui il “generico” non va più, il lavoratore vincente passa per un mix di più fattori.

Fanno la differenza l’attitudine al problem solving, l’avere un’elasticità mentale e la capacità di adattamento al contesto. Completano il profilo ideale l’orientamento al cliente finale e un grande patrimonio di competenze e conoscenze specifiche.

Vediamo i 100 posti di formazione gratis utili per trovare lavoro

Nell’ottica della riqualificazione delle competenze e delle conoscenze, un’occasione da cogliere al volo la offre il progetto “Restart from skills” (Cegos). Si tratta di formazione gratuito destinato a 100 persone rimaste senza lavoro negli ultimi dodici mesi.

L’iniziativa si rivolge a ex dipendenti di qualunque età, titolo di studio ed ambito di esperienza. Ancora, ogni candidato potrà esprimere la preferenza per un solo corso.

Al 30% dei selezionati verrà dato modo di accedere gratis a un corso di formazione in modalità Virtual Classroom. Al restante 70%, invece, verrà dato accesso gratuito per un 1 mese alla piattaforma dei moduli e-learning.

Formazione per trovare lavoro

L’elenco dei corsi disponibili è ricco.

Si spazia dalla negoziazione commerciale o manageriale fino al controllo di gestione e la contabilità generale. Oppure dai fondamenti di marketing al problem solving e decision making. Ma ci sono anche corsi sull’assertività, gli stili di comunicazione e la gestione dello stress.

Dunque, chiunque avesse perso il lavoro a causa del Covid potrà inviare la propria candidatura tra il 10 marzo e il 15 aprile. Ai candidati verrà solo chiesto di rispondere a un breve questionario online conoscitivo.

Abbiamo quindi illustrato 100 posti di formazione gratis utili per trovare lavoro. Infine, nell’articolo di cui qui il link presentiamo qual è il percorso scolastico che garantisce lavoro, successo e carriera.