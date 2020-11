Se ci proponessero lo scambio tra una vecchia e comune moneta da 100 lire e un attuale stipendio, potremmo pensare che la persona di fronte potrebbe essere un folle. Eppure, chissà quanti di noi posseggono almeno una di queste monete, senza sapere di avere un controvalore economico incredibilmente più alto. Vediamo oggi assieme ai nostri Esperti della Redazione quali sono le 100 lire che valgono almeno uno stipendio.

1955 una data da ricordare

La Seconda guerra mondiale era terminata da 10 anni, quando la nostra Zecca di Stato coniò quasi 9 milioni di esemplari delle mitiche 100 lire. Correva quindi l’anno 1955, quando una delle monete più famose della nostra storia, quello per intenderci con Atena e l’olivo, segnò una data da ricordare. Infatti, possedere una di queste monete del 1955 significa avere un valore ricerca 1200/1250 euro. Proprio il caso di dire: 100 lire che valgono almeno uno stipendio, e con i tempi che corrono, non è proprio male.

Un anno dopo

Appena un anno dopo, nel 1956, venne immessa sul mercato la minuta e leggerissima monetina da 5 lire. Quella ricordata per l’immagine del delfino sotto il numero 5. Una moneta che segnò un’epoca, perché, con una di queste, per anni si poterono acquistare diverse cose. La preziosità di questa moneta non è la sua rarità, ma l’integrità. Essendo infatti leggerissima e quindi facilmente deperibile, trovarne una perfetta a fior di conio, è praticamente impossibile. Averne una in queste condizioni significa far staccare un assegno da 2.000 euro. Ma teniamo presente che anche quelle in condizioni medie possono valere circa 30 euro.

Le 20 lire

Nello stesso anno comparvero le 20 lire dorate, con un ramoscello di quercia a fronte e un busto di donna con la corona di alloro sul retro. Piano piano questa moneta invase il mercato fino a diventare talmente comune, che ancora oggi molti di noi ne possiedono diversi esemplari. Attenzione però che c’è una versione, tra le prime uscite quell’anno, che si contraddistingue per la classica scritta: “prova”. Queste 20 lire possono arrivare a valere anche 300/400 euro l’una.

