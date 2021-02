Quante volte ci sentiamo stressati, perché siamo sempre di corsa è la nostra casa è perennemente in disordine?

Dopo averle trascurate per l’intera settimana arriva il momento di riordinare le stanze di casa ed ecco che lo stress ci assale.

Ma la lieta notizia è che esiste un metodo infallibile per riordinare casa velocemente. Si chiama metodo konmari, un modo unico per sistemare il caos che regna tra le mura domestiche.

Questo metodo ormai che ha spopolato a livello mondiale, è stato ideato dalla blogger giapponese Marie Kondo, esperta in economia domestica.

Nell’arco della nostra vita tendiamo ad accumulare molti oggetti per svariate ragioni a partire dai ricordi, ad arrivare al pensiero che quegli oggetti possano tornarci utili in futuro. In realtà non è così.

E a quanto pare questo accumulo compulsivo ci procura dello stress non indifferente. Crea, infatti, una sensazione di forte di disordine anche nella nostra mente.

Ecco i 10 trucchetti furbi per avere la casa in ordine velocemente

Buttare ciò che non serve.

La prima regola è fondamentale, molti di noi saranno ostili a tale affermazione, ma è il principio per una buona riuscita del nostro intento.

Svuotare il guardaroba.

Riporre tutto il contenuto degli armadi e dei cassetti sul letto ci aiuterà a fare ordine e a ricordare anche quegli indumenti da tempo inutilizzati.

Riordinare per categoria e non per stanza.

Vale a dire raggruppare tutti gli oggetti simili magari che si trovano anche in altre camere e riporli nello stesso spazio.

Selezionare in base ai sentimenti.

Conservare gli oggetti in base alle sensazioni positive che provocano.

Individuare gli oggetti che ci fanno felici.

Conservare qualcosa che susciti in noi emozioni piacevoli è sempre cosa giusta.

Organizzare gli spazi.

Creare spazi adeguati, dove ordinare gli oggetti dividendoli per categorie è fondamentale per evitare, al momento del bisogno, di dover cercare per tutta la casa.

Piegare i vestiti con la tecnica origami.

Utilizzare una tecnica simile a quella per modellare la carta dandole la forma di oggetti, per piegare gli abiti, i pantaloni e le magliette. Permette di risparmiare spazio e avere un guardaroba ordinatissimo.

Creare un’area relax in casa.

Avere una zona della casa ricca di oggetti che ci danno una carica energetica positiva.

Ordinare le borse.

È possibile, per evitare di occupare troppo spazio, riporre le borse più piccole in quelle più capienti. È possibile per una divisiva ancora più precisa dividerle per materiale o per colore.

Saper fare la valigia in modo corretto.

Imparare a fare la valigia renderà le partenze meno stressanti e permetterà al rientro di disfare i bagagli nel più breve tempo possibile.

Consigli

Per mettere in pratica i 10 trucchetti furbi per avere la casa in ordine velocemente, non resta che procurarsi l’occorrente per procedere ai lavori:

scatoloni di cartone;

nastro adesivo;

sacchi dei rifiuti.

Fatto il primo passo, tutto prenderà forma e l’ordine sarà la parola chiave di tutta la casa.

Approfondimento

