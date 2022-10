10 rimedi per contrastare la cellulite e una novità che arriva dagli Stati Uniti

Arriverebbe dagli Stati Uniti l’importante novità che riguarda la cellulite. Quella della Celfina è un trattamento innovativo su cui gli addetti ai lavori hanno riposto le speranze per la soluzione di questo problema. Approvato dalla Food and Drudg Administration (FDA), questo trattamento sarebbe in grado di contrastare la buccia di arancia con una seduta che darebbe risultati anche per 5 anni. E sarebbe disponibile in Italia.

La cellulite è causata dall’aumento delle sostanze viscose di cui il tessuto connettivo è composto. L’aumento della circonferenza è dovuto al fatto che questi corpi estranei si staccano dalle fibre andando a pressare i nervi e rendendo la circolazione del sangue complicata. Ma come possiamo definire la cellulite in parole semplici? Si tratterebbe di cellule adipose le cui dimensioni aumenterebbero a causa di un’alterazione del metabolismo. Il regime dietetico che seguiamo giornalmente inciderebbe sulla gravità del problema. Alimenti ricchi di grassi, ad alto contenuto glicemico abbinati a una vita sedentaria aumenterebbero le probabilità di comparsa di questi inestetismi.

Cosa significa quando proviamo dolore

Possiamo considerare la cellulite un inestetismo ma rimane comunque un importante problema della nostra salute. La circolazione linfatica e venosa potrebbe essere compromessa e da qui nascerebbero i dolori. Per evitarli dovremmo combattere gli accumuli adiposi e migliorare la circolazione con l’attività fisica cercando di limitare l’apporto di carboidrati. Ricordiamoci, però, che i carboidrati sono macronutrienti e la nostra dieta non dovrebbe mai esserne privata totalmente. Con le giuste dosi potremmo ottenere ottimi risultati. Scegliere la pasta integrale senza superare gli 80 grammi per porzione potrebbe essere un buon inizio.

I trattamenti innovativi affiancano la dieta e l’attività fisica per ottenere il rilascio della cute recidendo i setti fibrosi retraenti che danno vita alla cellulite. In questo modo si levigherebbe la pelle migliorandone l’aspetto. L’alimentazione dovrebbe basarsi su determinati tipi di frutti ed erbe aromatiche. Ananas, banane e ciliegie insieme ad aneto, basilico, erba cipollina e salvia aiuterebbero a mangiare nella maniera corretta. Ma anche carciofi, carote, melanzane e lattuga. Da evitare, invece, insaccati, cibi in scatola, salatini, dadi per il brodo, fritti e panna.

Quali sono le parti del corpo coinvolte

I trattamenti innovativi e i 10 rimedi per contrastare la cellulite potrebbero venirci esposti con dovizia di particolari dal medico preposto. Avere un dermatologo di fiducia ci permetterebbe di mantenerci informati sulle ultime ricerche e l’intervento del nutrizionista potrebbe completare il lavoro.

Le parti del corpo coinvolte sarebbero diverse. Cosce e glutei sono quelle in cui l’adipe si forma con facilità. Il fatto che in queste zone i traumi siano più frequenti e che la circolazione avvenga con maggiore fatica contribuirebbe all’aumento degli accumuli di adipe. Ma anche le braccia e i fianchi sarebbero zone da tenere sotto controllo.

In queste parti del corpo la ritenzione idrica potrebbe essere rimossa in maniera non corretta. Come capire se abbiamo un problema di ritenzione idrica? I gonfiori e l’insorgere della cellulite è il modo con cui l’organismo ci dice che i liquidi si stanno accumulando pericolosamente. Bevendo tisane di betulla, ibisco, equiseto e pilosella potremmo aiutare l’organismo a drenare i liquidi superflui. Idratarsi costantemente rimane anche in questo caso uno degli impegni che dovremmo assumerci per migliorare la salute e l’aspetto del nostro fisico. L’acqua che dovremmo bere dovrebbe essere leggera, povera di sodio e con un basso residuo fisso.

10 rimedi per contrastare la cellulite e uno sguardo all’abbigliamento

Le donne producono estrogeni e progesterone soprattutto durante il ciclo mestruale e nella menopausa. Il metabolismo lipidico verrebbe modificato portando alla formazione della cellulite. I rimedi per affrontare i cambiamenti del fisico riguarderebbero il dimagrimento tramite una dieta equilibrata studiata ad hoc da affiancare all’attività sportiva. Rafforzare i muscoli e rassodarli aiuterebbe a migliorare l’aspetto di cosce e glutei. Evitiamo comportamenti scorretti come passare troppo tempo in piedi, tenere le gambe accavallate, indossare abiti e calzature strette. Smettiamo di fumare e riduciamo lo stress facendo passeggiate, yoga e meditazione. Eliminiamo l’alcol e combattiamo la stipsi con gli yogurt e gli alimenti ricchi di prebiotici. Utilizziamo dei plantari e teniamo i piedi nudi quando ci troviamo in casa.

Oltre a questi consigli che dovrebbero modificare anche il nostro modo di vestire, proviamo a scegliere leggins snellenti che attivino la microcircolazione delle gambe. Il calore potrebbe aiutarci a sudare espellendo liquidi e tossine accumulate. Anche se abbiamo indicato 10 rimedi per eliminare la cellulite, a fare la differenza sarà il nostro stile di vita che dovrà essere rivisto nella sua complessità.