Nonostante l’estate sia già iniziata, molti di noi stanno ancora cercando di rimettersi in forma. Il lockdown ha infatti avuto degli effetti anche sul nostro fisico. Rimanere chiusi in casa per mesi, non ha di certo giovato alla nostra forma fisica. In tanti, finita la quarantena, hanno provato ad allenarsi di nuovo per tornare tonici. Ma, con i vari impegni, riuscire a fare esercizio fisico tutti i giorni non è semplice. A volte pensiamo che solo passando ore e ore in palestra riusciremo a raggiungere il corpo dei nostri sogni. Ma la realtà è un’altra. Ecco perché vi stiamo proponendo questo articolo. Si tratta di un allenamento di pochi minuti che vi aiuterà comunque a stare in forma. 10 minuti di allenamento al giorno saranno sufficienti per un corpo tonico e asciutto. Vediamo come.

Correre sarà il primo passo

10 minuti di corsa al giorno saranno il primo passo per iniziare questo allenamento. Correre vi aiuterà a rassodare i polpacci. Inoltre, aumenterà la tonicità delle vostre gambe. Se all’inizio non riuscirete a percorrere grandi distanze, non preoccupatevi. Con il passare del tempo andrete sempre più veloci. E i chilometri che macinerete aumenteranno in modo naturale!

Parlando di gambe, ecco gli esercizi da fare

Il fitness è pieno di allenamenti per gambe e glutei. Ma ce ne sono alcuni che riescono a dare dei risultati straordinari in pochissimi minuti. Noi consigliamo un esercizio che farà bene ai vostri glutei e alle gambe, occupandosi però anche degli addominali. Stendevi per terra con le braccia lungo i fianchi. Ora, alza una gamba alla volta, ricordando di mantenere sempre le braccia ben distese. Alza la gamba finché puoi, e poi fai cambio con l’altra. Alterna questo allenamento a degli squat. In questo modo, i risultati ti stupiranno!

L’ultimo passo sono le flessioni

Le flessioni si concentrano sulla forza delle nostre braccia. Ma non solo. Questo tipo di esercizio, infatti, aiutano anche spalle e torace! Per questo sono necessari da inserire nell’allenamento. Non sforzarti troppo però, soprattutto se sei alle prime armi. Parti con un numero basso di flessioni e inserisci delle pause di 30 secondi ogni 2/3 minuti.

Alterna questi esercizi. Potresti fare corsa il lunedì, gambe il martedì e flessioni il mercoledì, per poi ricominciare. Possiamo assicurarti che 10 minuti di allenamento al giorno saranno sufficienti per un corpo tonico e asciutto. Vedrai che risultati!