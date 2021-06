Quando non si ha molto tempo a disposizione e si vuole preparare qualcosa di pratico e veloce ma comunque di gustoso le frittate sono le soluzioni perfette.

La frittata è uno dei piatti più semplici da preparare, un’ottima idea salvacena, che può essere farcita con verdure, formaggi, salumi o qualsiasi altro ingrediente si abbia in frigorifero.

Ideali come piatto unico, come stuzzicante antipasto tagliato a cubetti o come rotolo arricchito da vari ingredienti.

Un piatto economico e furbo, perfetto come anti spreco e per consumare gli avanzi del giorno prima.

Dunque cosa c’è di meglio di una appetitosa, gustosa e nutriente frittata di zucchine?

Le zucchine sono un ortaggio molto versatile, delicato ma saporito che si presta a tantissime formidabili ricette.

La frittata di zucchine può essere preparata sia in padella sia al forno, dal successo assicurato in entrambi i metodi di cottura.

10 minuti, 5 euro e 4 ingredienti per una cena super gustosa semplice e veloce, ecco cosa fare.

Ingredienti

a) 600g di zucchine a scelta;

b) 2 cipolle;

c) 4 uova grandi;

d) 100g di parmigiano o formaggio a cubetti;

e) noce moscata;

f) sale, olio evo.

Procedimento

Sbucciare la cipolla, tritare finemente e farla soffriggere in una padella con un fondo di olio.

Lavare per bene le zucchine, tagliarle a fettine e aggiungerle alla cipolla.

Salare e versare una manciata di noce moscata, coprire e far cuocere a fuoco medio per 5/6 minuti.

Farle raffreddare leggermente.

In una ciotola aprire le uova, aggiungere un pizzico di sale e sbatterle con una frusta a mano o elettrica, fino ad ottenere un composto omogeneo.

Aggiungere le zucchine e il formaggio, amalgamare il tutto.

Regolarsi per la dimensione della padella, piu grande sarà la padella più bassa verrà la frittata e viceversa.

Nella padella versare un filo di olio, far riscaldare bene e aggiungere l’intero composto, renderlo uniforme. Coprire e lasciar cuocere a fiamma medio-bassa.

Controllate la base, quando risulterà dorata, con l’aiuto di un piatto capovolgere la frittata facendola scivolare delicatamente nella padella.

Non coprire e lasciar cuocere fino a quando la base non risulterà cotta.

Far riposare prima di servire.

Si può scegliere anche cottura in forno.

Basterà foderare con carta da forno un ruoto di circa 18/20 cm di diametro, cuocere in forno caldo ventilato per 15/20 minuti.

Regolarsi sempre in base al proprio forno.

Per una frittata più alta e morbida e per chi ha più tempo a disposizione può montare i bianchi d’uova a parte e poi amalgamarli al resto degli ingredienti.

Il risultato sarà eccezionale.

Un piatto unico che può essere accompagnato da una bella e fresca insalata di stagione o da pomodori rossi.

10 minuti, 5 euro e 4 ingredienti per una cena super gustosa semplice e veloce, tutti vorranno fare il bis.

Approfondimento

